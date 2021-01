Morala: “El alcalde debe lograr la apertura del museo de Ciuden en Compostilla 1 dentro de este año”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha pedido al alcalde que “salga de la apatía y de sus escasos objetivos para este año y sea el alcalde reivindicativo que Ponferrada necesita en este momento”.

“Se ha iniciado ya un año crucial en la legislatura. Los proyectos que necesiten más tiempo por su complejidad, si no arrancan ahora corren el riesgo de quedarse por el camino. Este es un lujo que Ponferrada no se puede permitir en este momento. Por eso le vamos a pedir que impulse activamente algunos proyectos necesarios para el municipio y que no terminan de despegar, ya que solo ha priorizado dos en su agenda para todo el año”.

Además, remarcan que “desde que el Gobierno del PP terminase las obras proyectadas en el edificio han pasado demasiados meses sin que se haya avanzado nada por el gobierno socialista. “Ahora cualquier proyecto es imprescindible para recuperar actividad, como demuestra la alarmante cifra de desempleo de Ponferrada”.

También recuerdan que el PSOE en la oposición criticó cualquier posible proyecto con la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la puesta en marcha de una instalación museística, de congresos y exposiciones. “Les invitamos a que en el gobierno, tanto nacional como local, rematen el proyecto. El alcalde debe hacerse valer ante el gobierno de su partido para que esa instalación se ponga al servicio de los ponferradinos, de su cultura y de su turismo de inmediato”.

“Sánchez es presidente desde junio de 2018 y entrado ya 2021 la obra terminada sigue cerrada, se estará deteriorando pese a la inversión millonaria de gobiernos de PSOE y PP y, lo que es peor, no sirve a los intereses de la promoción y la economía de Ponferrada. Da la sensación de ser mucho más un problema de la habitual apatía municipal que de la misma Ciuden, por lo que les pedimos que informen de la fecha de apertura y de la licitación de la urbanización de superficie de la zona”.