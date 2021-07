Morala: “Si el abandono de los pueblos es enorme, el de Dehesas es aún más sangrante”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha realizado, junto con el pedáneo José Luis Valcarce, y con otros cargos orgánicos como Neftalí Fernández, Carlos Fernández, Roberto Mendo y Julio Potes una visita a Dehesas. “Como sucedió en Fuentesnuevas, seguiremos denunciando el abandono que sufren barrios y pueblos por la apatía de los que nos gobiernan, sin que nos vayan a callar con sus bravuconadas. Si ser la voz de los vecinos y de los pueblos que no tienen voz requiere pagar el peaje de sufrir insultos y presiones, lo seguiremos haciendo sin dudar, que para eso nos pusieron en el Ayuntamiento, aunque a otros les pusieran para gobernar y no lo hagan, como queda claro en Dehesas. No es de extrañar que haya vecinos que crean que el agravio es adrede”.

“Aquí se multiplican las quejas de los vecinos. Porque muchas cosas ni siquiera son de gastar dinero. Las fotografías son muy elocuentes por sí solas. Se comprueba que el festival de baches es generalizado en el municipio y que ni siquiera se parchean, de modo que algunas calles requieren una yincana, peligrosa para la circulación, por lo que instamos de inmediato a solucionar un problema que no es solo de comodidad, sino de seguridad. Eso mismo puede decirse del estado de buen número de aceras. Proponemos un plan centrado en la reparación de baches y aceras en todo el municipio, que es algo bien sencillo, pero a lo que no se está prestando atención. A este paso Ponferrada pasará de festival a expo universal de baches”.

Remarca Morala que “es un clamor para poner unos juegos de gimnasia de mantenimiento para mayores y adultos como los que hay en otros lugares; la gente del pueblo lo merece y, lo que es más, lo necesita en esta situación”. “Proponemos dos lugares para ello, de modo que ambas zonas cuenten con estas instalaciones; en primer lugar, en la zona centro cívico y, en segundo lugar, en la plaza de España”.

“Como pasa en tantos otros sitios del municipio, los nombres de las calles resultan ya ilegibles, por lo que hay que proceder a la sustitución de la cartelería. Capítulo aparte merece el arreglo del saneamiento de la Avenida del Ferrocarril, que no puede seguir como hasta ahora, así como evitar los atascos en el saneamiento de la avenida del Bierzo”.

Apunta el popular que “el pueblo necesita esas obras urgentes, cualquiera que sea su coste, porque es de justicia en atención a las necesidades objetivas”. “También otras menores, que podrían hacerse pronto, fácilmente y sin excesivo presupuesto y paliarían la imagen de pueblo abandonado al que tiene el gobierno local sometido a Dehesas. Los desbroces, el arreglo de los descuidados jardines, la retirada de escombreras y los vertidos de basura -algo denunciado en repetidas ocasiones- son imperiosos y urgen. Nos dedicaremos a sacar fotografías semana a semana de estos problemas hasta que la vergüenza haga que los resuelvan, y quedará patente que cuando se quiere, es muy sencillo, porque no es un gasto enorme ni un procedimiento administrativo largo”.

“El escasísimo aumento de gasto que representa una mejora sustantiva proponemos que se incorpore al pliego de la basura aumentar el número de los contenedores para las travesías de Dehesas, que evitaría la acumulación fuera de los existentes ahora cuando se tardan muchos días en pasar a limpiar”.

Resalta que “una barata capa de pintura a la fachada del centro cívico mejoraría mucho el aspecto”. “Más rápido y menos costoso aún es recuperar la posesión de las escuelas viejas para uso de la Junta Vecinal, que las empleará en beneficio de los vecinos”.

Por último, el PP de Ponferrada pone de relieve que “el pueblo de Dehesas no se merece el maltrato y el abandono al que le somete el equipo de Gobierno y daremos la batalla para que estas deficiencias se corrijan con una insistencia tan evidente como grande es el abandono que sufre”.