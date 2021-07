Morala: “La A-76 es un ejemplo más de la desidia absoluta de los socialistas de Ponferrada"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha reseñado a través de una nota de prensa que “hace un mes recordaron públicamente al alcalde que era imprescindible ser más reivindicativo ante los ministros”. “El triste resultado es que se ha instalado en la comodidad y el silencio cómplice ante los atropellos que sufren Ponferrada y el Bierzo. Si el resultado es el de la A-76 no es que necesite varias décadas para lograr entrevistarse con todos los ministros, es que cuando lo hace no hay ningún resultado, así que, una de dos, o es el campeón de la indolencia y no pide para Ponferrada, o es que nunca le hacen caso los suyos”.

Remarca que “en cualquier caso, Ponferrada no se merece un alcalde que sea incapaz de defender los intereses del municipio, o por desidia, o por temor a incordiar a sus jefes políticos socialistas o por nula interlocución”. “Frente a la reivindicación de la autovía Ponferrada-Orense que permanentemente ha hecho el PP, gobierne quien gobierne, el PSOE nunca se acuerda de impulsarla cuando gobierna. “No sólo une territorios, sino que vincula personas y sería un revulsivo para nuestra economía en los momentos en que más se necesita. Pero, ni por esas. Ábalos vino a decir que ya había cosas de antes y que del futuro, ni mencionarlo. Y sabía bien por qué: nada han hecho desde que llegaron al ministerio y parece que no tienen prisa por hacer nada tampoco en el futuro. Los peores gobernantes en Ponferrada y en España en el peor momento”.

“El delegado del gobierno vino en su momento a Ponferrada a decir que de la A 76 lo que hacía falta no eran obras, sino hacer pedagogía para explicar que no era prioritaria. Y siguen instalados en la misma estrategia. Vamos camino de cuatro años desde que el gobierno del PP adjudicó el proyecto Requejo-A Veiga de Cascallá, con lo que se deberían tener todos los proyectos desde hace un par de ejercicios y deberían estar las máquinas haciendo obra. Seguimos esperando. El Gobierno confiesa por escrito a los parlamentarios del PP de León y Ourense que el proyecto se encuentra en fase de redacción y que no se ha supervisado de conformidad, lo que después de tres años de gobierno Sánchez y dos de Olegario Ramón solo puede significar que se han concertado para echar tierra al proyecto y a ver si escampa y se olvida, porque solo se hacen obras en Cataluña”.

Morala pide “con firmeza que se termine el proyecto y que las obras empiecen a gran escala en el presupuesto próximo”. “Exigimos que el alcalde salga de la indolencia y de su temor a sus jefes y se plante ante este desaire a Ponferrada. Le exhortamos a que ponga los intereses de Ponferrada, su gente, su economía, su empleo y su movilidad por encima de la conveniencia de las siglas de su partido, porque la indignación de la gente es grande y justa con este tema. Reclamamos que de inmediato se termine el proyecto como instamos en el PP, porque sin autovía y Eje Atlántico crece la dificultad para atraer empresas. No merecemos un alcalde claudicante ante esta injusticia”.