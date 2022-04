Medio Rural de Ponferrada asegura la "correcta ejecución” del asfaltado de la travesía de Dehesas

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha asegurado la “correcta ejecución” de la obra de asfaltado de un vial de la pedanía de Dehesas y matizó que la ejecución responde a acuerdos entre particulares en los que “no entró la licitación pública ni el presupuesto público”, tal y como afirmaron que sabe el alcalde, Olegario Ramón.

Así lo apuntaron después de que el regidor ponferradino anunciará que este lunes a primera hora mantendrá una reunión con el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, para recibir “una explicación verosímil” respecto a la actuación realizada en Dehesas. En este sentido, desde la Concejalía aseguraron que si hubiera sido convocado hoy mismo “se habría aclarado perfectamente la cuestión y no hubiera dado lugar a ningún tipo de extrañas controversias sin sentido”. No obstante, aseguraron que este lunes acudirán a la cita y dejaron claro que no tolerarán “comportamientos ni actitudes inadecuadas”.