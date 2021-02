La matrícula en las escuelas infantiles de Ponferrada será gratuita para las familias más necesitadas

La Concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad, Lorena González, ha anunciado este martes que la matrícula en las escuelas infantiles de Ponferrada será gratuita para las familias con ingresos inferiores al SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Esta nueva medida entrará en vigor con la aplicación del nuevo contrato previsto para marzo de 2021.

“Es sabido, dado que así lo hemos expuesto en otras ocasiones, que uno de los fines ineludibles de esta Concejalía es lograr la municipalización de las escuelas de educación infantil antes de que termine la legislatura. No obstante, mientras se siguen dando los pasos necesarios para lograrlo es necesario que los precios estén basados en criterios que, como el que hoy anunciamos, vengan a garantizar la justicia fiscal que permita a las familias asumir las necesidades de sus hijas e hijos”.

En este sentido, la tabla de precios ha sido definida en base a las rentas per cápita de las distintas unidades familiares con la intención de establecer un rango de precios que se adecúe a las condiciones particulares de cada una de ellas. De este modo, por ejemplo, las familias más vulnerables que no lleguen al SMI (Salario Mínimo Interprofesional) contarán con la gratuidad del servicio y, para quienes lo superen, se establece una oferta progresiva en su cuantía en función de la renta: "estamos hablando de que cualquier familia, independientemente de sus ingresos, podrá asumir el coste de una jornada completa en las escuelas infantiles para sus hijas e hijos, que no sólo es un servicio para el desarrollo integral de la infancia sino también una medida de conciliación. Esto viene a demostrar que, cuando hay voluntad política, siempre es posible en mayor o menor medida mejorar la vida de las personas a las que nos debemos", explicó Lorena González.

Asimismo, según ha trasladado la también portavoz morada, la medida contempla una reducción en los precios del comedor que también será gratuito para las familias con ingresos inferiores al SMI: "Garantizar al menos una comida completa diaria al alumnado vulnerable en la etapa de educación infantil es cumplir con un derecho básico. Además de la gratuidad para quienes no alcancen el salario mínimo, la tabla de precios que hemos diseñado permite que, por ejemplo, un menor pueda hacer uso del comedor de su escuela infantil por 10 o por 20 euros al mes".

Por último, González ha recalcado que ambas medidas son esenciales y prioritarias para el área que dirige y que, aunque son tiempos especialmente difíciles, seguirán "organizando los recursos de manera justa y equilibrada para proteger los derechos y la dignidad de todas las familias de nuestro municipio".