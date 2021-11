Marisa Vázquez será la mantenedora del Maceración de Prada 2021 en el Palacio de Canedo

El Palacio de Canedo ha desvelado quién será la mantenedora de la Fiesta del Vino Nuevo que se celebrará este sábado en el Palacio de Canedo, se trata de Marisa Vázquez, la nueva directora de los Servicios Informativos de Radio Televisión de Castilla y León, y que hasta el mes pasado ejercía como directora de La 8 Bierzo.

Vázquez es una buena conocedora del Maceración, no en vano no se ha perdido ninguna de las seis últimas fiestas del vino nuevo en las que ha estado trabajando en la comarca. Será quien descorche la primera botella con la que se inicia la degustación del primer vino del año en El Bierzo y, probablemente, el primer tinto en España.

La fiesta comenzará a las 19 horas, si bien el pregón será hacia las 20 horas (se atiende a los medios a las 19.45 horas). Este año será, además, la celebración de la 30 añada consecutiva del Maceración de Prada, todo un récord por encima de modismos.

Prada apostó por un vino singular que ha reconciliado a la variedad Mencía con sus raíces, al reivindicar esa cuidada elaboración que obliga a macerar los racimos enteros unos días antes de proceder a la vinificación, extrayendo el máximo potencial aromático de la uva en un vino joven que lleva toda la impronta de la cosecha al estar recién hecho.

La fiesta del Vino Nuevo será una celebración con música en directo a cargo del grupo Lou & Jane and the Machines y de Musicanimación. No faltará vino, castañas, pero también pan recién horneado con chorizo cocido al tinto maceración, patata asada con su aceite y pimentón, bizcocho de castañas y crema de limón con castañas. El precio de la entrada incluirá, como siempre, también una botella del Maceración de Prada 2021 para disfrutar en familia otro día.

El aforo este año será más reducido que otros años, por lo que ya se pueden comprar las entradas en www.latiendadepradaatope.es o en el Palacio de Canedo.