Majo se despide de la Presidencia de la Diputación de León “muy satisfecho”

“Me despido de este asiento, pero no de este Salón de Plenos. Muchas gracias”. Con estas palabras concluyó este martes el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, la sesión extraordinaria que cierra el presente mandato, para asegurar después que tomará posesión “como un diputado más”el próximo día 19 y no desvelar si seguirá o no en la institución. “A partir de ahí, quién sabe el tiempo lo que puede deparar, porque las circunstancias personales, profesionales y políticas pueden cambiar o no, todo está abierto en la vida”.

Majo recordó que esta será la tercera vez que forme parte de la oposición en la Diputación (ya lo hizo en 1987 y 1991).

Deja el cargo, tras la victoria socialista en las pasadas elecciones, “muy satisfecho con los acuerdos alcanzados. La Junta de Portavoces ha funcionado perfectamente y el 99 por ciento de las cosas se han hecho por consenso”. En el capítulo de asuntos inacabados citó “por supuesto, el tema de bomberos, quedan cosas del plan de carreteras y Gersul -el consorcio de recogida y tratamiento de residuos- tiene un problema grave, pero se van a dejar todas las soluciones posibles; lo máximo cerrado para que no haya ningún problema en el futuro”.

Después de agradecer “lo aprendido de todos y cada uno de los diputados y de las diversas ideologías que se sientan en el plenario” y desear a su sucesor -el socialista Eduardo Morán- “el mayor de los éxitos porque su éxito será el de la provincia” le pidió que sigan adelante “muchas cosas que están en marcha como temas de carreteras, bomberos y planes especiales. Ojalá todo funcione perfectamente”.

El diputado de Coalición por el Bierzo, formación que no ha logrado representación para el próximo mandato, Pedro Muñoz, hizo balance del mandato como “cuatro años interesantes y bastantes productivos”, destacó que su presencia fue la del primer diputado bercianista en la institución y reclamó “que se entienda que el Bierzo es una parte de la provincia, que parece que no se entiende”.

Remarcó que esta experiencia refuerza su convencimiento de que las diputaciones son necesarias.