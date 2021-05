Magaz rendirá homenaje a las víctimas del franquismo

Este sábado 8 de mayo a las 12 de la mañana, en la histórica 'Curva de Magaz' tendrá lugar un acto de recuerdo y desagravio hacia las victimas del término municipal de Camponaraya asesinadas por la represión franquista tanto en la guerra como durante la dictadura. También se incluirá en el homenaje a las personas que, siendo de otros términos municipales, fueron ejecutadas en ese lugar.

El maestro de Hervededo, los hermanos Hompanera y su sobrino de San Lorenzo, Francisco Gundín 'el marinero' de Cobrana, Cayetano Arias de Cacabelos y así hasta 35 personas represaliadas tendrán un espacio de memoria en nombre de todas las víctimas del franquismo encontradas en o pertenecientes al término municipal de Camponaraya.

De este modo, según el concejal Oli Vega, “se da cumplimiento a una deuda histórica que, tristemente, llega más de 8 décadas tarde. Con este espacio de memoria y reconocimiento pretendemos que quienes fueron asesinados por la barbarie franquista, reciban su merecido homenaje y les sea reconocida, a ellos y a sus familias, la dignidad que intentaron arrebatarles sin éxito. No se puede olvidar tanto dolor para que nunca se vuelva a repetir".

Por su parte, la edil de Ponferrada Lorena González recuerda que “este acto no sólo rinde homenaje a los y las asesinadas sino a todas aquellas personas que sufrieron tortura, persecuciones, vieron truncada su libertad, sus derechos fundamentales y vivieron una vida con miedo, pena y absoluto dolor. A las mujeres que les arrebataron a sus maridos, a los niños y niñas a las que arrebataron a sus padres. A las que “enterraban como putas” a las que violaron en los cuarteles, a las que paseaban con la cabeza rapada. No sólo son los muertos, es un homenaje a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. Que no se olviden nunca sus nombres, que no se olviden nunca sus crímenes”.

Desde la organización, quieren agradecer “profundamente” a todas las personas que, de una u otra forma, se han implicado en que este acto de “verdad, justicia y reparación se haya materializado por fin” y hacen una mención especial a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a la que definen como “un tesoro con sede en el Bierzo que ofrece dignidad y justicia a toda España” sin la cual nada de esto hubiese sido posible”.

El acto, que contará con la presencia de algunas de las familias de las víctimas, diversos representantes públicos de la comarca y vecinos y vecinas de la zona, será amenizado por la cantautora Isabel Revilla del Rio (Isamil9) y la escritora Sol Gómez Arteaga.

Los promotores de la iniciativa ruegan que, el día del acto, las personas presentes sigan las recomendaciones de seguridad y el protocolo Covid que marcará protección civil para asegurar y preservar la salud de todos.