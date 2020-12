Luna: “Cada vez que la concejal sale a hablar de la iluminación navideña, le agranda el problema al acalde"

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, cree que “este año la concejal encargada de Juventud, Comercio, Consumo y Fiestas también lleva camino de complicarle la vida al alcalde con sus explicaciones sobre la iluminación, como cuando el pasado año dijeron que era mala porque era del gobierno anterior y luego se tuvieron que comer cada una de sus palabras, porque la mentira no puede ser una estrategia válida en la política municipal. Va ahora por la versión aumentada de su incoherencia”.

Recalca que “muchas asociaciones han perdido la esperanza de que la labor de esta concejal sea mínimamente eficaz. Desde luego no parece la más trabajadora, habida cuenta del número de veces que ha considerado oportuno reunir a la Comisión Informativa y de Seguimiento de Juventud, Comercio, Consumo y Fiestas, la asombrosa cantidad de siete desde el principio del mandato. El municipio no parece estar para muchas fiestas, en su opinión, si no fuera porque las fiestas tienen un componente de dinamización del consumo local que viene bien a la hostelería y el comercio. Se ve que le parece que los problemas de la juventud ponferradina, con la que cae social y laboralmente, no merecen más dedicación que siete reuniones en año y medio de legislatura. Una muestra incontestable de la apatía que les suscita el trabajo por la gente”.

“Tal vez la concejal de Fiestas quiera explicar la consignación presupuestaria disponible para iluminación navideña, el importe de adjudicación y si la consignación sobrante permite pagar la factura reciente; tal vez quiera explicar también si había expediente administrativo para haber previsto que el pago de esta factura, llegase cuando llegase o su descontrol es tal que todo le pilla por sorpresa; tal vez cuente también que junto con las facturas de anteriores corporaciones han recibido también la correspondiente cantidad de remanentes, que ya hubieran querido otros gobiernos locales; tal vez cuente las fechas en que han empezado a mover lo de la iluminación, que siempre les pilla el tiempo; tal vez explique también la animadversión que muestra hacia el asociacionismo, como ocurre con la asociación de La Puebla, porque no todos van a ser afines políticos y hay que respetar sus legítimas opiniones. Este equipo de gobierno tiene aversión a la crítica, rayana en lo antidemocrático. Pero ni van a parar la actividad de las asociaciones que exigen eficacia al Ayuntamiento ni van a parar el asunto de la iluminación con una nota. Las explicaciones las tendrán que dar como exige la ley. Ante sus confusas excusas, le pedimos ya que comparezca en su comisión, si no le parece extenuante reunirla una octava vez antes de que termine el año, y dé las necesarias explicaciones”.