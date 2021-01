Los hosteleros del Bierzo reclaman que se les apliquen ERTE de impedimento

La Asociación de Hostelería del Bierzo ha reclamado a la Junta que aplique a los establecimientos del sector los ERTE de impedimento, que bonifican la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores acogidos al expediente, dadas las limitaciones a la actividad impuestas para frenar los contagios de Covid-19, como el cierre nocturno, el servicio exclusivo en terrazas o las restricciones de aforo. “No podemos trabajar, pero sí que tenemos que pagar”, lamentaron los representantes del colectivo.

Los portavoces de la asociación explicaron que para poder acogerse a esta figura tendría que existir una orden de cierre. En ausencia de ésta, los negocios se ven forzados a acogerse a ERTE de limitación, que obliga al empresario a pagar una parte de las cotizaciones de los trabajadores. “Esta situación hay que solucionarla. Mientras no se nos deje trabajar en todo el horario se nos tienen que aplicar los ERTE de impedimento para que los negocios no tengan que pagar ninguna cotización por los trabajadores acogidos”, reiteraron los responsables de la asociación.

Por otro lado, la asociación quiso responder a las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se mostró sorprendido por la baja concurrencia a las ayudas planteadas por el Ejecutivo autonómico. Según el colectivo berciano, “con los cortos plazos que se dan para solicitar las ayudas la mayor parte de las solicitudes se presentarán al final del plazo”.

Además, los portavoces también criticaron que la ayuda se dirija solamente a financiar la instalación de sistemas de protección colectiva frente a la pandemia y deje fuera los elementos de protección individual como mascarillas y gel. “Sólo unos pocos han invertido en medidas de protección colectiva, porque no tenemos dinero ni para el 20 por ciento de la inversión, con lo cual, no concurrimos a esta ayuda”, explicaron.

Igualmente, solicitaron que la normativa de la ley de subvenciones que impide que los negocios que no estén al corriente de pago con Hacienda o la Seguridad Social reciban ayudas quede en suspenso hasta que se supere la situación actual. “Todos los negocios tienen que tener la posibilidad de percibir las ayudas que se aprueben, aunque se aplique la ayuda a reducir la deuda con las administraciones”, reivindicaron los portavoces, que puntualizaron que “la mayoría de los negocios estaban al corriente de pago el 14 de marzo de 2020 y si hoy no pueden estarlo no es por su culpa sino porque a la hostelería no se le permite trabajar con normalidad”.