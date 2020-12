Los hosteleros del Bierzo critican la “incompetencia” de Junta y Gobierno para gestionar la crisis sanitaria

La Asociación de Hostelería del Bierzo ha pedido en un comunicado la “dimisión inmediata” de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, debido a su “demostrada incompetencia” a la hora de gestionar la crisis sanitaria “en vista de los resultados epidemiológicos”. “Los datos hablan por si solos”, explicó el portavoz del colectivo, David Belzuz, después de que la consejera solicitara al sector que extreme las precauciones de cara a las fiestas.

“Es como si pidiese a los hosteleros que no circulen a más de 120 kilómetros por hora en las autovías o que no defrauden a Hacienda o que no prendan fuego al monte”, señaló Belzuz, que calificó las declaraciones de Casado de “burla” y lamentó que se dirijan “sólo a los hosteleros”. “Estamos hartos de ser los culpables de todo”, subrayó.

En la misma línea, lamentó que las decisiones “sin consensuar” tomadas por los representantes autonómicos desde el mes de marzo para atajar la pandemia hayan llegado “tarde”. Al respecto, echaron en falta medidas como indemnizaciones que supongan una “verdadera ayuda” a los sectores más afectados.

Por último, los hosteleros bercianos también criticaron que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asistiera a una “comilona” el pasado 2 de diciembre, “con la hostelería de la Comunidad cerrada”, para celebrar la inauguración de la reforma del Parador Nacional de León. “No sólo no ha sabido defender al sector sino que finalmente falta a su palabra y no indemnizará a los negocios afectados con sus decisiones tal como había anunciado hace meses”, lamentaron.