Los bomberos intervienen en la extinción de un incendio que afectó a dos viviendas en Villaverde de la Abadía

Los bomberos de Ponferrada trabajaron intensamente en la madrugada de este miércoles en la extinción de un fuego que afectó a unos depósitos de leña de una vivienda de la localidad de Villaverde de la Abadía.

A las 00:49 horas el 112 alertó sobre un incendio que afectaba a unas leñeras y que se encontraba próximo a una vivienda en Villaverde de la Abadía. A la llegada del retén de bomberos el fuego afectaba a las leñeras, a una cochera, una con un vehículo en el interior y se había propagado al alero de dos viviendas.

Los trabajos se centraron en evitar la propagación del incendio a ambas viviendas, así como en el rescate de un perro que se encontraba en el interior de una de ellas.

Los esfuerzos de la dotación de bomberos lograron que una de las viviendas sólo sufriera daños leves. Sin embargo, no pudieron evitar que la otra vivienda sufriera daños importantes, como el colapso de la cubierta y cuantiosos daños en el interior. Asimismo, el vehículo mencionado que se encontraba en una la cochera quedó totalmente calcinado.

Para el control del fuego y la posterior extinción fue necesaria no solo la intervención del retén de guardia sino también la ayuda de un retén localizado, además de otro extraordinario para no dejar a Ponferrada desprotegida. La tarea fue larga y se dio por finalizada a las 6:30 horas. Los daños materiales fueron cuantiosos, aunque no hubo que lamentar daños personales.