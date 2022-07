Los ansiados descansos vacacionales

Uno de los momentos más esperados del año suele ser el de las vacaciones. Millones de personas a lo largo del año añoran en más de una ocasión estas fechas tan señaladas. No hace falta que recurramos a estudios o investigaciones para tener la certeza de que las vacaciones son una necesidad biológica y psicológica para los seres humanos. Y es que son muchos los beneficios asociados a su disfrute, siempre y cuando sean aprovechadas adecuadamente, lo cual no siempre hacemos.

Desconectar del día a día, permite mejorar la calidad de vida, aunque esto no dura eternamente, por lo que lo recomendable es espaciar las vacaciones durante todo el año y no concentrarlas en un único periodo. Para que sean satisfactorias, deben ser destinadas a actividades diferentes a las que se suelen realizar, flexibilizar y no perder de vista los objetivos de descansar y disfrutar, cada cual a su manera. Además, cada vez más se recomienda desconectar también de las tecnologías en la medida de lo posible (ordenador, móvil, correo electrónico)…

A lo largo de los años, el abanico de opciones se ha ido ampliando, ajustándose cada vez más a la diversidad de gustos y necesidades de las personas. No todo el mundo puede desconectar, descansar y/o divertirse con las mismas actividades, de ahí la gran variedad de alternativas existentes, las cuales seguirán ampliándose sin lugar a dudas.

Hay quienes siguen aprovechando para ir a la playa, quienes se decantan por el turismo de interior y/o quienes prefieren la montaña. En ocasiones se suele repetir año tras año (ej. ir al pueblo) y en otras se opta por descubrir destinos o actividades nuevas cada año (ej. viajes para conocer diferentes rincones de la geografía). En algunos casos el viaje se realiza con la familia, en otros con amistades, pero cada vez más hay personas que se decantan por hacerlo con personas desconocidas (ej. viajes en grupo, campos de voluntariado, etc.) o en solitario. Estas últimas opciones ayudan a salir de la zona de confort y superar miedos e inseguridades, también facilitan el propio autoconocimiento, el de otras personas y el de otros estilos de vida, etc.

Independientemente de la elección del tipo de actividad o actividades a realizar, hay una serie de beneficios comunes que justifican la importancia de las vacaciones a todos los niveles: personal, sociofamiliar, laboral… Y es que esta pausa en nuestros habituales quehaceres, mejora el estado de ánimo y en general la salud mental, disminuyendo el estrés, el riesgo de depresión y el de ansiedad, mejorando la calidad del sueño, disminuyendo el cansancio, etc. También influye positivamente reduciendo el riesgo de enfermedades, por ej. coronarias y ayuda en el fortalecimiento de las relaciones sociofamiliares.

Cabe destacar también los beneficios que se originan en el ámbito laboral. Aunque de primeras pueda parecer que prescindir de alguien durante el periodo vacacional vaya a disminuir la productividad, la realidad es que ocurre lo contrario. Estos descansos, originan mejoras en el personal que repercutirán en su trabajo. Concretamente, las vacaciones ayudan a aumentar la motivación, a mejorar la concentración, facilitan la creatividad y les dota de una mayor capacidad de juicio y decisión.

Nos pasamos el año esperando a las fechas señaladas y después pasan mucho más rápido de lo que nos gustaría, por ello es importante prever con antelación como conseguiremos descansar y disfrutar al máximo para poder recargar las pilas y poder mantener nuestro equilibrio físico y mental hasta las próximas, pero sin perder de vista el dejarse llevar y dejar cabida a la improvisación.