Lidia Coca: “La inoperancia del equipo de Gobierno con el problema del acceso a las piscinas es imperdonable"

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, se ha hecho eco a través de una nota de prensa de las “numerosas protestas de muchos usuarios de las piscinas municipales por las aglomeraciones y retrasos que se están produciendo en los accesos”.

“No se trata ya de una mera cuestión de incomodidad, derivada de una deficiente prestación de un servicio público municipal tan elemental como las piscinas en verano. Ni de las esperas que se prolongan más de cuarenta minutos. Con la situación sanitaria que se vive, estamos ante un auténtico riesgo para la salud pública, porque en algunas piscinas municipales se están produciendo verdaderas aglomeraciones ante sus entradas”.

Resalta Coca que “hay muchas familias con niños a los que se les hace muy pesada la espera". "Son familias que han pagado sus bonos y no tienen acceso. Se vive una auténtica improvisación que es únicamente fruto de la imprevisión, pues no era difícil adivinar que se avecinaban dificultades de acceso cuando hay restricciones derivadas de la distancia social y las normas impuestas por la situación sanitaria. Pero los servicios municipales se han visto desbordados por la falta de previsión de los responsables políticos. En algunos casos, como en las de Fuentesnuevas se han producido esperas de casi dos horas”.

“Las protestas han alcanzado situaciones verdaderamente kafkianas, como la de impedir la entrada a familias con bebés porque los bebés no tenían tarjeta de acceso, como han denunciado algunos vecinos. Por no mencionar la falta de hojas de reclamación. No son grandes cosas las que pide la gente, pero solo se encuentran desidia, imprevisión y desatención. Este equipo de gobierno falla en las cosas grandes, y también en las pequeñas que lo que exigen es un poco de atención a la gestión”.