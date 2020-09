Un joven detenido en Ponferrada por atentado y resistencia a la autoridad tras sufrir un accidente de tráfico

Municipal de Ponferrada y está acusado de los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad tras protagonizar un aparatoso accidente de tráfico en la avenida del Ferrocarril de la capital berciana y asegurar que le habían robado el coche. Además, los agentes tuvieron que rescatar a una persona que sufrió una caída en la ladera del Castillo de los Templarios.

Por otro lado, este fin de semana entre el viernes y el domingo, 92 personas fueron denunciadas por no llevar mascarilla en espacios libres o no respetar la distancia de seguridad. Los agentes también cursaron 24 denuncias por ‘botellón’ y dos por consumo o tenencia de estupefacientes, así como una por orinar en la vía pública. En las zonas de ocio, dos locales fueron sancionados por carecer de autorización municipal y otro por no respetar la hora de cierre.

En cuanto al tráfico, en los 11 controles de alcoholemia practicados, cuatro conductores dieron positivo por alcohol y uno por drogas, mientras que otros 19 vehículos fueron denunciados por exceso de velocidad de entre los más de 300 controlados por el radar.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales para la celebración de tres juicios rápidos contra personas que conducían bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Uno de los implicados estaba privado del permiso de conducción.