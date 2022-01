Javier Campos: "El 13F nos jugamos todo aquello que afecta a nuestro día a día”

El candidato del PSOE a las Cortes por León, Javier Campos, acusa al Partido Popular “del declive y la mala situación de todo aquello que afecta a nuestro día a día como la sanidad, la educación, la atención a los mayores, los servicios sociales, la industria o la despoblación” y asegura que “las Elecciones Autonómicas del 13 de febrero son la oportunidad para revertir todo aquello que el PP ha desatendido durante décadas de Gobierno en la Junta de Castilla y León”.

A pesar de que históricamente las elecciones municipales coincidían con las elecciones al parlamento autonómico, es decir, se votaban por un lado a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y por otra a los procuradores y procuradoras a las Cortes de Castilla y León, el próximo 13 de febrero se elegirá solo a estos últimos para elegir el gobierno de la Junta, “y debemos saber qué está en juego y en qué afectará a nuestra vida”, afirma Campos.

La Junta de Castilla y León cuenta con el 100% de las competencias en materia de sanidad, educación, atención a los mayores, servicios sociales, industria, desarrollo económico y despoblación, pero también gestiona áreas tan relevantes como el fomento, las infraestructuras, la agricultura o la ganadería. “Todas ellas afectan a nuestra vida directamente y, día a día, comprobamos la mala gestión y el abandono que el Partido Popular ha ejercido en cada uno de estos ámbitos como máximo responsable en su papel de gobernantes de la Junta”, añade el candidato berciano.

“El cierre de consultorios, la interminable lista de espera en sanidad, el retraso en infraestructuras sanitarias como la radioterapia y en los diagnósticos clínicos, el mal estado de los colegios, la falta de profesorado, la falta de plazas en las residencias de mayores, la despoblación del medio rural y urbano, la escasez de oportunidades laborales y, por tanto, el éxodo masivo de jóvenes y la discriminación entre regiones de la Comunidad, son algunos de los ejemplos de la nefasta gestión del gobierno del PP en la Junta”, explica Campos, que insiste en “la oportunidad de cambio que ofrecen las Elecciones Autonómicas del 13 de febrero”.

“Por si no fuese suficiente con desatender todas estas cuestiones primordiales, el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el resto de su equipo se han dedicado a cargar a los ayuntamientos con responsabilidades propias de la institución autonómica y han sido los primeros en responsabilizar al Estado de todo, como si ellos no llevaran gobernando 35 años y no hubiesen tenido oportunidad de cambiar todos aquellos servicios primordiales que nos han arrebatado”. “No solo han abandonado los servicios básicos, si no que no se han hecho responsables de sus decisiones ni han intentado mejorarlos, acusando a otras instituciones de la nefasta situación que ellos han generado”.

Por todo ello, el candidato del PSOE a las Cortes por León asegura que “el próximo 13 de febrero nos jugamos todo lo que más nos afecta en el día a día, así que nadie debe quedarse sin saber qué significan las Elecciones Autonómicas y a qué afectarán sus resultados”, y recuerda que “hay que aprovechar la oportunidad para el cambio que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de este territorio”.