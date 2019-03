Jaime González encara con enorme ilusión su candidatura a la Alcaldía de Bembibre al frente de CB

Coalición por El Bierzo ha presentado a Jaime González como candidato a la Alcaldía de Bembibre en las elecciones locales del próximo 26 de mayo.

La presentación corrió a cargo del secretario general de Coalición, Iván Alonso, quien destacó la importancia de Bembibre como una de las capitales de El Bierzo, la capital del Bierzo Alto, y la necesidad de este municipio de contar con un alcalde solvente que saque a Bembibre del ‘impasse’ histórico y político en el que se halla sumido. Del candidato Jaime González destacó que “siente El Bierzo y Bembibre y lo ha demostrado a lo largo de los años allí donde ha estado”.

También participó en el acto de presentación el secretario de organización de Coalición por El Bierzo, Pedro Quintana, quien hizo hincapié en la capacidad de trabajo, la experiencia y la honradez del candidato y, sobre todo, en que se trata de una persona que no ha sido designada a dedo en Madrid, en León o en Valladolid.

Por su parte, el candidato Jaime González hizo un pormenorizado repaso de la economía y la sociedad de Bembibre, que conoce como nadie gracias a su dedicación municipal de 16 años al ayuntamiento de la capital del Bierzo Alto, en el que ha participado como alcalde, como miembro del equipo de gobierno y en la oposición. Así, González lamenta que en estos momentos sólo trabaje uno de cada cinco bembibrenses, por lo que es necesario acometer todo un programa de reactivación industrial, empresarial y del empleo. En ese sentido destacó la enorme importancia que tienen en la economía local los trabajadores autónomos, que suponen un 26%, uno de cada cuatro, del total de trabajadores del municipio, por lo que constituyen un sector que precisa de una atención y protección especial.

Jaime González aseguró que Bembibre no atraviesa por su mejor momento, como lo prueba el hecho de que en los últimos ocho años haya perdido el 11% de su población, pasando de 11.600 habitantes a 8.979 a fecha 1 de enero de 2018.

También lamentó amargamente que el municipio ya no tenga registrado ningún minero dado de alta en el régimen especial de Minería de la Seguridad Social, “algo absolutamente increíble e impensable hace tan solo unos años”. Asimismo, González considera que los 733 parados que actualmente tiene Bembibre merecen un esfuerzo, un trabajo honesto e ilusionante para revertir estas situaciones mediante un programa basado fundamentalmente en la rebaja de impuestos, porque el ciudadano de Bembibre lo tiene cada vez más difícil para seguir en un municipio cuya carga fiscal hace en muchas ocasiones inviable vivir en él. El reforzamiento de la actividad y el empleo es el otro eje del programa municipal de Jaime González y de Coalición por El Bierzo de cara a los próximos comicios.

Es precisamente la ilusión, según el propio candidato bercianista la que le mueve a presentarse después de tres años alejado de la política activa y considera que puede aportar formación profesional, experiencia política y tiempo para dedicarle a un Ayuntamiento que es complejo por su tamaño y por sus características.

Respecto al resto de componentes de la lista municipal, González señaló que la de Coalición por El Bierzo será una lista que no vaya contra nadie, ni de enfrentamiento ni de revancha, sino a favor de Bembibre. Las únicas líneas rojas que establece es que ningún candidato esté investigado o imputado por el juez: “Que no tenga cuentas pendientes con la Justicia, porque una imputación o investigación no presupone culpabilidad, pero sí aconseja que el afectado se aparte de la vida pública hasta que se aclare su situación jurídica”.

Sobre su concurrencia en la lista de Coalición por El Bierzo, Jaime González señaló que se trata no sólo de la tercera fuerza política de El Bierzo por número de representantes públicos, tanto en municipios, como en el Consejo Comarcal y en la Diputación Provincial, sino porque fundamentalmente es la única formación política que está dando estabilidad a los municipios y a las instituciones bercianas, al margen del enfrentamiento entre los dos grandes partidos de ámbito nacional. En ese sentido, aseguró, “en muchos ayuntamientos Coalición por El Bierzo ha mostrado más compromiso con el municipio desde la oposición que el propio alcalde y que el propio equipo de gobierno”.