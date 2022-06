INTERNET Y LAS TIC

Hoy en día sería difícil imaginar nuestra vida sin conexión a la red, y es que internet ha originado un acceso mundial a la información y comunicación sin precedentes. No hay duda de los beneficios aportados a nuestra vida personal, sociofamiliar, escolar, laboral, etc., pero, a medida que estas tecnologías se han ido expandiendo, también han ido cobrando fuerza los miedos y las consecuencias ligadas, sobre todo, a las dificultades para asimilar el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Las TIC han venido para quedarse y, haciendo un uso adecuado de ellas, los beneficios pueden compensar las posibles consecuencias, pero además se pueden reducir los riesgos mediante, educación conductual (la de toda la vida) y educación digital (conocimiento sobre el funcionamiento de las TIC)

Hacer un uso adecuado comienza por tener en cuenta la edad recomendada para comenzar a hacer uso de estas herramientas. Es frecuente que menores dispongan de cuentas en redes sociales antes de tener la edad permitida para usarlas, sin tener en cuenta las razones por las que se ha establecido ese limite.

Para poder usarlas adecuadamente, se necesita un aprendizaje previo. Igual que educamos en la vida analógica, necesitamos educar en la digital “no nacemos sabiendo”. Es recomendable que menores y jóvenes sean conscientes de los riesgos existentes (ej. pérdida de control sobre imágenes o videos que envíen, facilidad de engañar por la red, etc.) y de la forma de protegerse (ej. evitar páginas no indicadas para su edad, no dar claves personales a parejas…), además de que conozcan y respeten las pautas básicas de comportamiento (ej. respeto). El papel de la familia y la escuela es fundamental respecto a la enseñanza del buen uso de las TIC, deben acompañar en el descubrimiento de estas herramientas, a la vez que previenen los riesgos dotándoles de habilidades para la vida, habilidades que les protegerán no solo respecto a los riesgos de las TIC, sino a cualquier riesgo en general.

No solo el aprendizaje del buen uso debe dirigirse a menores y jóvenes. Todo el mundo debemos dar la importancia que tiene a la seguridad y privacidad, nos tenemos que proteger igual que lo hacemos en otros ámbitos y lo podemos hacer poniendo contraseñas seguras, usando antivirus, etc. y controlando la información que ofrecemos, imágenes, videos, etc. También es importante que tengamos presente la “netiqueta” o pautas básicas de comportamiento en la red, ej. el respeto a la hora de dirigirnos a otras personas, tanto por lo que se le diga a la otra persona, como por cuándo (ej. teniendo en cuenta los horarios a la hora de contactar) y dónde (ej. comentando por privado los aspectos que incumben a una persona y no a través de grupos en redes).

Hasta quienes más se oponen al uso de las tecnologías han sucumbido a sus encantos y es poco habitual ver a alguien que no las utilice, además de complicado poder hacerlo actualmente (ej. muchos trámites ya solo pueden realizarse a través de medios tecnológicos). Aunque avanzamos a pasos agigantados, aún nos queda mucho por hacer, por aprender, por enseñar… y si algo debemos tener claro, es que para que nos faciliten la vida, necesitamos aprender a hacer un uso adecuado de ellas y también enseñar a quienes aun no tienen la preparación suficiente para poder manejarlas sin riesgos.

















