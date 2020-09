El PP insta al equipo de Gobierno a arreglar la bajada desde el Plantío hasta el barrio de los Judíos

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, ha requerido al equipo de Gobierno de la capital berciana para que “abandone la inactividad reciente y arregle algunas de las zonas de la ciudad que están sufriendo una degradación más rápida del entorno urbano”.

“Llamamos la atención del equipo de Gobierno sobre el estado lamentable en que se encuentran algunas partes del barrio de los Judíos. En particular el descenso desde la zona del parque del Plantío”, han apuntado a través de una nota de prensa los ‘populares’.

“Quedan muchas cosas nuevas por hacer, pero no se puede construir algo nuevo desatendiendo el mantenimiento de lo que ya se tiene. Y es evidente que quedan muchas calles desatendidas. El problema es de descuido en el ornato público; falta limpieza; el verdín no se forma de un día para otro. Llevan ya más de un año y lo que se ha notado es para peor en la conservación y la limpieza de Ponferrada. Lo más grave en todas las denuncias que hacemos es siempre la seguridad. No parece a la vista de las fotografías que esté garantizada en el descenso de esas escaleras, particularmente para los niños y la gente mayor. No pueden estar las protecciones caídas desde hace semanas sin que el equipo de gobierno se haya dignado dedicar unos minutos a poner fin a esa situación. Mejor prevenir los accidentes que lamentarlos después, porque esta situación solo tiene por responsable al equipo de Gobierno”, finalizan.