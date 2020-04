El Hospital del Bierzo comienza a dispensar medicación de uso hospitalario a pacientes en sus domicilios

El martes 24 de marzo el servicio de Farmacia del Hospital El Bierzo ha comenzado a entregar medicación de uso hospitalario a los pacientes en sus domicilios, con motivo de la situación excepcional provocada por el estado de alarma por la pandemia de COVID19, para colaborar con la población en el cumplimiento de las medidas de confinamiento y evitar la movilidad de los pacientes por el recinto hospitalario, disminuyendo así las posibilidades de contagio.

Desde la consulta de atención farmacéutica a pacientes externo, se dispensó medicación a 5.600 pacientes en el año 2019, con un número aproximado de 25.000 dispensaciones para patologías muy diversas: oncohematológicas, enfermedades reumatológicas, neurológicas y muchas otras, que precisan un especial control hospitalario y no se pueden adquirir en oficinas de farmacia.

El reparto se lleva a cabo diariamente por personal sanitario del Hospital del Bierzo acompañado de conductores voluntarios y vehículos proporcionados por el Servicio de Protección Civil del Consejo Comarcal del Bierzo, lo que ha permitido llevar a cabo la entrega en todos los puntos del Área Sanitaria, incluyendo los más distantes como Puente de Domingo Flórez o Villablino. Además del propio personal del Servicio de Farmacia, que está poniendo todo su empeño en esta tarea con un gran trabajo en equipo, se ha contado con la ayuda de personal del Sindicato SATSE, que voluntariamente están diseñando las rutas de entrega y telefoneando a pacientes para confirmar sus datos personales. Personal de otros sindicatos y otros compañeros de forma individual, han ofrecido también su colaboración desinteresada.

La sistemática implica seleccionar los pacientes a los que se les va a agotar la medicación en fechas próximas de acuerdo a los registros de Farmacia, y contactar con ellos para avisarles de la fecha de entrega, que se realiza puerta a puerta, y solicitarles su consentimiento. Si el paciente va a acudir de todos modos al hospital por una consulta inaplazable, o bien a recibir tratamiento ambulatorio en Hospital de día o hemodiálisis, puede seguir recogiendo el tratamiento en la consulta como venía haciendo hasta el momento. No se podrá prestar el servicio cuando deban realizarse ajustes en las dosis de determinados seguimientos clínicos previos a la dispensación. Si la receta ha caducado, el paciente puede contactar con el médico correspondiente, vía telefónica, para intentar que actualice su prescripción y la haga llegar directamente al Servicio de Farmacia, para evitar igualmente su desplazamiento, siempre que no se requiera visita presencial para el seguimiento. Si el paciente se va a quedar sin medicación en un periodo de 3 o 4 días y aun no le han telefoneado, puede ser que los datos que dispone el servicio de Farmacia no sean correctos y no se le haya podido localizar. En tal caso el paciente debe contactar con el servicio de Farmacia, llamando al teléfono 987401511 extensión: 40536 ó 44507, en horario de 8:30 a 15 horas y de lunes a viernes y le atenderán en cuanto sea posible, ya que estos días puede haber un cierto colapso de las líneas. Si el paciente aún tiene medicación para más tiempo no debe preocuparse, en breve recibirá una llamada desde el servicio de Farmacia del Hospital. Para pacientes hematológicos que sean atendidos por su médico vía telefónica, la medicación se le hará llegar en el plazo de uno o dos días.