Gemma Villarroel responde a Rosa Luna: "Los partidos son medios, no fines"

La Secretaria de Organización de Cs en la provincia de León, Gemma Villarroel, ha asegurado que la formación naranja en la provincia crecerá con 60 nuevas candidaturas, lo que supone un 350% más de representación, incorporando a personas provenientes de la sociedad civil “preparadas e ilusionadas para cambiar el inmovilismo que existe en sus municipios”.

“Ciudadanos es un partido vivo, está sumando y está creciendo”, ha afirmado Villarroel. “Estamos satisfechos porque en las próximas elecciones vamos a presentar más de 60 candidaturas con representantes competentes que aportan talento, algunos experiencia política pero también personas de la sociedad civil comprometidas con este proyecto”.

En cuanto a las recientes renuncias de compañeros de la formación naranja, como el caso de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, que anunció la dimisión de sus cargos y a la que Villarroel agradeció el trabajo realizado, ha señalado que ”hay personas que no han seguido apoyando a Ciudadanos, quizás por no haber encontrado el asiento que pretendían. Los partidos son medios, no fines,” ha añadido la Secretaria de Organización de Cs León.

Villarroel ha indicado que en Ponferrada, al igual que en el resto de las candidaturas de la provincia de León, “también contaremos con nuevas ideas y talento que daremos a conocer en los próximos días.”

“Somos el partido que suma y que más crece en toda España, y por ser una opción razonable, sensata, que no cree en las rupturas, pese a quien pese”, ha asegurado la Secretaria de Organización de Cs León.