Finaliza con éxito la III edición del curso de verano ‘Cultura Maker’ en Ponferrada

La III edición del curso 'Cultura Maker. Innovando en tiempos difíciles´, una de las propuestas que se integran en el programa de cursos de verano de la Universidad de León (ULE), finalizó este pasado domingo y suscitó un gran interés del público en la capital berciana, en un momento complicado pandémico como el actual. En esta edición, el curso ahondó en cómo disciplinas que pueden iniciarse como hobby pueden terminar convirtiéndose en profesión y actividad económica, además de conocer las posibilidades de la cultura 3D, las características de la impresión 3D y otros medios de fabricación propia o cómo diseñar un proyecto propio que incluya las estrategias DIY (Do it yourself).

La Feria Maker, celebrada en el Museo de la Energía de Ponferrada, fue el evento de clausura del curso y permitió a los visitantes ver y experimentar con este fenómeno cultural que combina disciplinas digitales como la robótica o la impresión 3D y otras más tradicionales como la carpintería.

Todos los participantes asistieron a conferencias, talleres prácticos y visitas de la mano de ponentes destacados como Marcos García, exdirector Medialab-Prado, Pablo Núñez, de Fab Lab León, Francisco Javier Rodríguez, investigador del Grupo de Robótica de la ULE y Germán Martín, ingeniero y creador de EnigmaIOT o los creadores del proyecto TinyGS.

El Vicerrectorado del Campus de Ponferrada quiere agradecer al área de extensión universitaria y del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad “su compromiso y trabajo intenso” en la organización de los cursos de verano de la ULE.