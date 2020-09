El PP se felicita por los arreglos en las calles Doña Beatriz y Cosme Andrade

El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, se ha felicitado porque se acometan algunos arreglos en las calles Doña Beatriz y Cosme Andrade.

De todas formas, los populares recuerdan que era una propuesta que habían realizado ellos para los remanentes. “Está bien que el equipo de Gobierno atienda nuestras propuestas, especialmente porque en algunas áreas se les nota faltos de iniciativa. Pero no se puede tardar tanto tiempo en ser ejecutivos. Ni los vecinos de estas calles, ni las empresas que pueden acometer las obras pueden esperar tanto”.

“Después de que el PSOE sufriera el revolcón de la no convalidación del decreto-ley que se iba a incautar de los superávits del Ayuntamiento de Ponferrada, que son tan necesarios para la ciudad y salen del esfuerzo fiscal de los ponferradinos, del ahorro de las personas de Ponferrada, desde el PP sugerimos acelerar el gasto de los remanentes para evitar nuevas ocurrencias del gobierno de Sánchez que perjudiquen la financiación local”.

“El equipo de Gobierno tiene un buen número de sugerencias sobre el empleo de los remanentes; hay necesidades urgentes en la ciudad, como acreditamos cada semana con la evidencia fotográfica de obras, arreglos y mantenimientos pendientes. ¿Cómo explican que habiéndose encontrado el dinero en los remanentes, teniendo una mayoría suficiente para decidir y disponiendo de las ideas de todos, en particular las nuestras, para contar con suficientes destinos para emplear el dinero público, pueda darse una dilación tan grande a la hora de acometer los arreglos? No vale a estas alturas ya el confinamiento como excusa, porque hace meses que se salió de esa situación y no se ha recuperado el tiempo perdido por el equipo de gobierno. Por ello, y para evitar caer en la habitual apatía, sugerimos que se acometan a la vez todas las obras posibles con cargo a remanentes para evitar que llegue el final del ejercicio presupuestario y se queden partidas sin ejecutar”, finalizan.