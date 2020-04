La factoría de Aceros Roldán en Ponferrada retorna al trabajo “bajo la absoluta responsabilidad de la empresa”

La factoría de Aceros Roldán en Ponferrada ha reabierto sus puertas y ha empezado el proceso de “arranque paulatino” que obligará a los operarios a incorporarse en los próximos días a su puesto de trabajo, según confirmó el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Arias. La representación de los trabajadores mostró su disconformidad con esta decisión y recalcó que “la empresa será la única responsable de las consecuencias futuras que puedan derivarse”.

El comité de empresa asegura comprender las “razones económicas, estratégicas y de futuro” que impulsan a devolver el funcionamiento en las instalaciones, aunque echa en falta más “seguridad jurídica” para apoyar la medida. Los sindicatos recordaron que la industria electrointensiva y la siderurgia no figuran entre las actividades esenciales recogidas por el decreto de paralización del pasado lunes, que establece un parón en toda actividad no esencial desde el 30 de marzo al 9 de abril.

Además, el comité recuerda que el objetivo de esta medida es disminuir la movilidad de los trabajadores y no saturar las UCI. “Entendemos que no adoptando la medida planteada no ayudamos en nada a ese posible colapso de los centros hospitalarios”, explicó Arias, que subrayó que la decisión se toma “bajo la absoluta responsabilidad de la empresa y de la autoridad que lo permite”. Igualmente, el comité avanza que será la empresa la que asuma las posibles consecuencias en el caso de que los trabajadores reciban sanciones en el camino a su puesto de trabajo.

Por otro lado, Arias lamentó que el comité no disponga de otras herramientas legales para oponerse al retorno a la factoría, aunque el proceso se vaya a llevar a cabo “con la mínima plantilla posible”. Ante la ausencia de casos positivos en la plantilla y tras el establecimiento de medidas de seguridad en la factoría, los primeros trabajadores se reincorporaron en el turno de mañana. “Cada uno interpreta el decreto como quiere”, criticó Arias.