El PP exige al PSOE que “alce la voz” ante el Gobierno para evitar la deslocalización de LM de Ponferrada

La diputada nacional del PP por la provincia de León Carmen González Guinda ha exigido al PSOE provincial que “alce la voz” ante el Gobierno para evitar una eventual deslocalización de la fábrica de la empresa LM Wind Power, ubicada en el polígono ponferradino de La Llanada. Los ‘populares’ instan a los socialistas leoneses a reclamar de manera inmediata un cambio de orientación en las posiciones del Ejecutivo respecto a esta factoría, después de que el Gobierno asegurase en una respuesta parlamentaria que el problema es su localización lejos de la costa.

Según González Guinda, “a buen seguro tanto LM como otras empresas ya habrán tomado nota de la permisividad del Gobierno y de su comprensión con las deslocalizaciones del interior hacia la costa, lo que aboca a territorios como el Bierzo, no ya a no ganar nuevos proyectos, sino a perder los actuales”. La diputada ‘popular’ instó a los representantes públicos del PSOE leonés a romper su “entreguismo” y evitar “una nueva tragedia en el Bierzo”, tras el cierre del sector minero y de las centrales térmicas de la comarca.

En ese sentido, la representante del PP en el Congreso reprochó al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que acuse al PP de expandir bulos sobre el futuro de la fábrica. “El PP no crea alarmismo, no genera un problema donde no existe y no se inventa las palabras del Gobierno”, subrayó González Guinda, que consideró que “los socialistas de León y de Ponferrada tienen un problema con su propio partido”.