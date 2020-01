Este viernes, concierto del dúo Tempo di Basso en el Conservatorio de Música Cristóbal Halffter de Ponferrada

El Auditorio María Manuela Caro del Conservatorio de Música Cristóbal Halffter de Ponferrada, acoge este viernes 31 de enero a las 19.15 horas, un concierto que hará viajar por la historia de la música a través de dos violoncellos en manos del dúo Tempo di Basso.

Este dúo formado por Aldo Mata y Eduardo González, tiene un amplio recorrido musical por todo el país, así como grabaciones realizadas con una gran exquisitez. Interpretarán obras de todas las épocas musicales, pasando por todas las figuras de relevancia cellística, a saber: Gabrielli, Dall'Abaco, Boccherini, Duport, Popper, entre otros. La entrada será libre hasta completar aforo.

ALDO MATA

Uno de los más polifacéticos y eclécticos músicos de su generación, su compromiso con la música es máximo y su actividad variopinta: tocando de solista con orquesta, recitales, conciertos de música de cámara (Trío Alborada), haciendo el continuo en música barroca (tempo di basso), impartiendo clases de cello (Conservatorio Superior de Castilla y León y Catedrático de Violoncello del Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla), escribiendo artículos (no en vano es Doctor en Música con especialidad en violoncello, historia de la música y música de cámara por la Universidad de Indiana en Bloomington desde el año 2000, título que le otorgan "cum laude"; recientemente sus artículos son publicados en Audio Clásica), grabando obras estrenadas por él (Naxos), impartiendo clases de música de cámara (Centro Superior Katarina Gurska), preparando las secciones de cello de jóvenes orquestas (JONDE), haciendo de primer cello en orquesta (Orquesta Ibérica, OSCYL), o incluso improvisando en público en conciertos con Ara Malikian..... Fueron sus profesores María de Macedo, Arizcuren, Monighetti, Scholes y Starker. Merced a las enseñanzas del maestro Rados (sin duda la influencia musical más importante recibida durante su carrera) y al contacto con algunos de los más interesantes intérpretes historicistas del momento (Cocset, Dieltiens, Jaap ter Linden, Koopman, Coin, etc), sus interpretaciones devienen algo novedoso y personal en extremo. Su afán por recuperar las sensaciones de los considerados grandes violoncellistas de la historia (Boccherini, Duport, Romberg, Popper, Franchomme, etc), le lleva a ofrecer sus actuaciones con cuerdas de tripa y sin uso de la pica (artilugio que sólo fue habitual a partir de la primera mitad del siglo XX).

Recientemente interpreta con orquesta los conciertos de Dvorak y Schumann de esta manera (tal y como ocurrió en el estreno).Toca con un violoncello Giuseppe Nadotti, Piacenza, 1787.

EDUARDO GONZÁLEZ

Su inquietud desde joven por la música le hace contar con una formación de las más extensas del panorama español, habiendo estudiado con los mejores profesores en España, (Jose Enrique Bouché, Aldo Mata, Asier Polo, Iagoba Fanlo o Angel García Jermann...), cuatro años de formación en Alemania (becado por la prestigiosa fundación Von Humboldt con los profesores Alexander Hülshoff, Johannes Goritzki, Young Chang Cho...) y un postgrado con la solista de la Staatskapelle de Berlin Elena Cheah. Como intérprete ha actuado tanto como solista como en grupos de cámara por todo el mundo y su actividad pedagógica es muy extensa, (es profesor de conservatorio desde hace ocho años y recientemente ha sacado la plaza por oposición en el Conservatorio Superior de Castilla la Mancha donde es profesor actualmente) siendo invitado por diversas instituciones para dar clases (Universidad de Shengyang, Dalian en China, o en los Cursos Internacionales de Toledo o Astorga...) Es promotor de diversas agrupaciones (Orquesta de Cámara L‘Invenzione, junto con el violinista Vicente Huerta) como de este proyecto que junto a Aldo Mata tanto le ilusiona.