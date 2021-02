Este mes de febrero va a ser uno de los más tristes para Bembibre ya que no se podrá celebrar el Festival Nacional de Exaltación del Botillo. El evento se debería celebrar este fin de semana, pero no va a ser posible a causa de la pandemia del Covid-19 que estamos sufriendo. De todas formas, los guiños a través de las redes sociales no van a faltar según ha apuntado la alcaldesa de la capital del Bierzo Alto, Silvia Cao.