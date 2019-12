Este domingo a las 13:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, 'El violador eras tú'

En un comunicado, la formación morada se vuelca con la Plataforma Berciana contra las Violencias Machistas-organizadora del evento- y ruega la máxima participación en el baile que se celebrará este domingo a las 13h en la plaza del Ayuntamiento.

Podemos Ponferrada se ha referido a la actividad como “un maravilloso gesto de sororidad entre mujeres con todo apoyo de nuestros compañeros feministas que, como hombres inteligentes que son, entienden a la perfección de qué va esta denuncia pública y que quien no viola, no acosa y no ejerce violencia contra las mujeres no debe sentirse interpelado sino ayudarnos a señalar a los agresores y a acabar con las agresiones”.

La performance trata de visibilizar la doble agresión a la que se ven sometidas las víctimas de agresiones sexuales cuando, una vez sufrida, ciertos sectores de la sociedad le quitan hierro al asunto en función de si la mujer estaba cumpliendo o no una serie de estereotipos profundamente machistas. “Parece que te violan menos si lo hace tu pareja tras volver de fiesta que si lo hace un extraño en el portal de tu casa. Nosotras denunciamos que siempre que no haya consentimiento es violación y que la culpa nunca es de la víctima sino del que viola, acosa o agrede”, ha manifestado la portavoz de Podemos, Lorena González.

Desde Podemos animan a todas las mujeres de la comarca a sumarse a este “canto por la justicia que está recorriendo el mundo con un mensaje claro: la culpa no era tuya, ni de dónde estabas ni de cómo vestía... El violador era otro".

“Basta ya de culpar a las mujeres hasta de su propia violación”, ha finalizado González quien ha recordado que “en España se denuncia una violación cada 5 horas y eso que el miedo a no ser creídas, la vergüenza y la humillación que sienten las víctimas y el temor al señalamiento público hacen que en nuestro país solamente se denuncien el 20% de las violaciones que se cometen”.

Se recuerda que no es necesario pertenecer a la plataforma, a ningún colectivo ni haber acudido a los ensayos previos para participar en este acto. Solamente tienes que acudir este domingo 29 de diciembre a las 13h a la plaza del Ayuntamiento de capital berciana.