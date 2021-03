El equipo de Gobierno de Ponferrada responde a las críticas del PP por los bonos de consumo

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena Valle, ha respondido a las críticas del PP sobre la campaña de bonos al comercio. Cabe recordar que el portavoz de los populares, Marco Morala, ha reprochado este miércoles al equipo de Gobierno que en la última campaña de esta iniciativa no se hubiesen agotado los fondos previstos. “Morala miente a sabiendas, porque el diseño de la campaña correspondió, como muy bien conoce, a la Cámara de Comercio, entidad que ha llevado a cabo campañas similares en otros municipios y que tiene sobrada experiencia”.

“¿Qué propone? ¿Que como no se agotaron todos los bonos ahora no hagamos nuevas campañas? ¿O que destinemos menos dinero a la próxima? No se aclara. No habido falta de diálogo con las asociaciones de comerciantes. Lo cierto es que se pidió una valoración de la iniciativa a todos los colectivos y que todos lo valoraron de forma positiva, pidiendo que se repitiera la campaña en 2021”, remarcó la socialista.

Además, Valle ha negado falta de iniciativa y de apoyo al comercio local del equipo de Gobierno de la capital berciana como han asegurado en las últimas horas desde las filas populares. “Queremos recordar que las competencias de comercio son de la Junta donde gobiernan ellos, el PP. En vez de mentir tanto, acusando al equipo de Gobierno municipal de indolencia, deberían mirar para otros responsables políticos, concretamente a sus superiores. Queremos denunciar que el Gobierno regional haya abandonado en esta crisis a los hosteleros y comerciantes de la ciudad”.