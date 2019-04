El empresario Javier Campos González acompañará a Samuel Folgueral en la lista de USE Bierzo en Ponferrada

El empresario y presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre Bierzo-Laciana Javier Campos González acompañará a Samuel Folgueral en la lista de USE Bierzo a las elecciones municipales en Ponferrada. En esa misma lista Pepa Rodríguez, docente y alma mater de no pocas disciplinas del deporte en el municipio, ocupará también un puesto de salida junto a Folgueral y a los concejales que en los últimos cuatro años han representado a USE Bierzo en el Ayuntamiento: Cristina López Voces, Santiago Macías, Isabel Baílez y Fernando Álvarez. El Medio Rural estará representado, entre otros candidatos a la presidencia de diversas juntas vecinales, por el presidente de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle del Oza (Adesvo), Juan Calleja, mientras que el ex alcalde de Castropodame y gran conocedor de la gestión política en la comarca, Julio Anta también se incorpora al proyecto para sumar experiencia y criterio.

Una lista “fuerte, diversa y que demuestra tanto la cohesión que preside USE Bierzo como el trabajo de las personas que a lo largo de estos cuatro años se han incorporado a este proyecto político”. Así ha definido Samuel Folgueral la lista electoral para Ponferrada que el que fuera alcalde entre 2013 y 2015 encabezará y con la que pretende mejorar los grandes resultados de los anteriores comicios. “Salimos a ganar y para ello personas como Pepa Rodríguez, que ya nos acompañó en 2015 y en este tiempo ha demostrado ser una dinamizadora excepcional, o Javier Campos, que es una persona con un profundo conocimiento del tejido asociativo y solidario de la comarca, nos van a prestar una ayuda inestimable”. Folgueral agradece también la presencia en la papeleta de USE de los concejales que “en su momento formaron un gobierno que hizo funcionar el Ayuntamiento y trajo avances a Ponferrada, y que en los últimos cuatro años han representado a la ciudadanía como la única oposición al nefasto gobierno del Partido Popular y Coalición por El Bierzo”.

USE Bierzo reforzará de cara a las elecciones del 26 de mayo su presencia en el Medio Rural, no sólo con la incorporación de Juan Calleja como candidato en la pedanía de Valdefrancos y a través de su experiencia al frente de Adesvo, sino con la presentación de diez candidaturas a las diferentes juntas vecinales del municipio que a buen seguro servirán para mejorar los resultados de 2015, cuando la formación logró la victoria en Bouzas, San Clemente y Rimor.