La educación como arma contra la despoblación

Luchar contra el desánimo que empuja a los jóvenes a preparar las maletas para buscarse el futuro profesional lejos de su casa es el objetivo principal del proyecto ‘Aquí también se puede’, una iniciativa del Centro Integrado de Formación Profesional (Cifp) de Ponferrada dotada con 3.000 euros del programa Aula-Empresa Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para su desarrollo a lo largo del curso académico. A través de distintas charlas y visitas, el alumnado de la familia profesional de Administración y Gestión podrá conocer las empresas de su entorno, sus procesos de producción y distribución o sus formas jurídicas, en un proyecto que busca demostrar que la despoblación también se puede combatir desde el ámbito educativo.

En ese sentido, la iniciativa persigue favorecer la “transferencia de conocimientos entre las empresas y el centro educativo”, explica la jefa del departamento, Begoña Múñez, que lamenta que “las empresas a veces tienen una idea equivocada de lo que se hace aquí”. “La realidad está aquí al lado, queremos que nuestros alumnos salgan del centro o traer a gente de fuera para acercar el mundo de la empresa e ir más allá de la visión teórico-práctica que podemos aportar los profesores”, añade.

Siguiendo ese principio, las visitas a empresas de la zona se centran especialmente en compañías que aprovechan los recursos naturales próximos para elaborar sus productos y ayudan a fijar población en el medio rural. “Es posible llevar a cabo ideas emprendedoras de economía sostenible desde un pueblo, que sean respetuosas con el medio ambiente y que apliquen nuevas tecnologías a la producción artesanal”, defiende el profesor del departamento Daniel Sánchez, que también es tutor de las prácticas externas que los alumnos llevan a cabo en más de un centenar de empresas de la comarca.

Así, durante el pasado mes de noviembre los alumnos visitaron la sede de la empresa familiar Castañas Ribada-La Oricera, en Balboa, donde conocieron la elaboración de cerveza, harina o repostería con base de castaña. También disfrutaron de un coloquio con el carismático José Luis Prada ‘A Tope’, que les guió en un recorrido por las bodegas y el resto de instalaciones del Palacio de Canedo. Antes de que termine el curso, visitarán también la Cooperativa del Monte Tabuyo, la iniciativa creada por cinco mujeres que siembran, cultivan, recolectan y cocinan todos sus productos, y el Centro de Interpretación Micológico de Castilla y León, situado también en Tabuyo del Monte.

MÁS ALLA DE LA AGROALIMENTACIÓN

Además, aunque el proyecto del Cifp de Ponferrada reconoce el papel predominante que debe jugar el sector de los productos agrícolas autóctonos en el futuro económico de la comarca, también busca “abrir la mente de los alumnos” para ayudarles a “identificar otras oportunidades de negocio en distintos sectores o actividades y otras formas de emprender”. En ese sentido, los responsables de la iniciativa destacan el ejemplo de Aceitunas Lupy, una empresa de éxito que comercializa un producto no autóctono para toda España desde la comarca del Bierzo. “No hay límites, hay que ampliar los horizontes”, subraya Daniel.

Por ello, los alumnos también conocerán la experiencia emprendedora de la diseñadora de vestidos de novia Silvia Fernández y el proceso de diseño y confección llevado a cabo en las instalaciones de la empresa Textile Works Investments, o el mundo de la gestión logística y su importancia en el funcionamiento de una empresa dedicada a los servicios o la venta online, a través de una visita al centro logístico de Decathlon en Villadangos del Páramo.

Además, Begoña explica que aunque el proyecto está orientado a que los alumnos conozcan la realidad empresarial de la zona, también se les anima “a que salgan y conozcan lo que hay fuera” y recuerda que los alumnos de los distintos ciclos pueden beneficiarse de los programas Erasmus, dotados con “cuantías importantes” especialmente en el caso de los grados medios. De hecho, una alumna del Cifp de Ponferrada ya llevó a cabo sus prácticas en Alemania el curso pasado, mientras que este curso serán dos los alumnos que viajen al extranjero, en concreto a Italia y Polonia.

Por último, el proyecto se completa con varias ponencias, charlas y talleres encarados a fomentar el espíritu emprendedor en el alumnado y a ampliar su formación de cara al autoempleo y la puesta en marcha de su propia idea empresarial. La primera de ellas tuvo lugar a finales del pasado mes de enero y estuvo protagonizada por Ángel Rodríguez y Ana Garnelo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la asociación Bierzo Pyme y socios ambos del despacho profesional Asesores Reunidos.

En su charla, destacaron el valor de los estudios de Formación Profesional como una de las mejores opciones para el emprendimiento en la comarca por su capacidad de adaptación a las necesidades del entorno socioeconómico y expusieron diversas experiencias reales antes de debatir sobre los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial.

AUTONOMÍA Y ACTITUD

En ese sentido, Daniel coincide en señalar el “mayor grado de preparación de cara a afrontar el trabajo” como una de las ventajas que aporta la Formación Profesional respecto a los estudios universitarios, en cuestiones como “autonomía y actitud, no sólo contenidos”. “En la Universidad demuestras que puedes sacar un título, que eres solvente enfrentándote a una serie de asignaturas, pero la validez de esas materias para la vida profesional es más que cuestionable y los empresarios piden gente que sepa hacer las cosas”, explica el profesor, que subraya la importancia de que “cuando llegan a las empresas sepan lo que hay que saber, que estén preparados de verdad”.

Al respecto, el ámbito de la administración y la gestión de empresas es “uno de los estudios con más salidas profesionales”, afirma el profesor, que defiende que un “itinerario académico óptimo” puede pasar por una FP antes de ir a la Universidad, donde se convalidan muchas de las asignaturas, además de otras ventajas como una mejor preparación con respecto a sus compañeros de aula y una experiencia laboral práctica previa. “Todas las empresas tienen un departamento de administración pero además, si vas a empezar una actividad por tu cuenta, te viene bien tener una serie de conocimientos administrativos”, explica. “Vale para todo”, resume Begoña, que destaca el valor de disponer de “cultura general sobre cómo funciona una empresa”.

En ese sentido, la jefa del departamento subraya que entre los alumnos de los dos ciclos que integran la familia profesional “hay gente formada en otro campo, que no encuentra trabajo y a los que estos estudios les ayudan a poner en marcha algo relacionado con sus intereses”. Además, las prácticas externas también suponen “una oportunidad para poner en práctica los contenidos aprendidos” y han dado lugar a multitud de contratos. “Hay empresas que todo su personal de administración ha salido de aquí”, destaca Begoña.

En la misma línea, la jefa del departamento destaca la existencia en el centro de una bolsa de trabajo de la que pasan a formar parte los alumnos cuando acaban sus estudios, que funciona como “base de datos gratuita para las empresas de la zona”. Al respecto, Daniel reconoce que la falta de oportunidades y el “pesimismo” reinante en la comarca una vez consumado el cierre del sector minero centran las preocupaciones sobre el futuro de la mayoría de los alumnos.

“Piensan que esto está muerto, que aquí no pueden poner su negocio porque no va a quedar nadie, pero a lo mejor aunque los clientes no están aquí la actividad sí se puede desarrollar en la zona”, explica el profesor, que asegura que ése puede ser uno de los caminos para “evitar que el Bierzo se convierta en una comarca de viejos”. “Nosotros dos somos de Valladolid, estamos aquí y no pensamos irnos”, defiende Begoña.