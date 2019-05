Eduardo Morán apuesta por desarrollar en el municipio de Camponaraya el primer polígono agroalimentario

Las miradas que se han vuelto hacia la agricultura berciana como alternativa económica de desarrollo de la comarca demandan la puesta en marcha de un polígono agroalimentario. Así lo entiende el candidato del PSOE a la Alcaldía de Camponaraya, Eduardo Morán, quien promoverá el desarrollo del mismo en terrenos de este municipio de cara a la implantación de empresas de transformación, distribución o venta de productos del campo berciano.

El proyecto de Polígono Agroalimentario que promoverá el candidato socialista arrancaría con una superficie de 100.000 metros cuadrados en cuyo desarrollo, Morán, considera que se deben implicar decididamente administraciones supramunicipales. “Las líneas básicas del proyecto ya se las hemos trasladado a los responsables del Ministerio, si bien ahora estamos a la espera de que tome posesión el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, para volver a trasladárselas, esta vez con un proyecto más avanzado, al nuevo/a titular de Agricultura. También en su día se lo planteamos a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, si bien es cierto que no hemos obtenido respuesta de ningún tipo del actual gobierno autonómico. Creemos que es fundamental el desarrollo de este área para potenciar el sector primario en el Bierzo, por lo que seguiremos insistiendo después del día 26, si logramos revalidar la confianza de nuestros vecinos”, señala el candidato socialista al Ayuntamiento de Camponaraya, Eduardo Morán.

Además de la apuesta por la instalación de empresas transformadoras, Morán plantea la ubicación en esta área agroalimentaria de espacios públicos para la comercialización de productos frescos. “En concreto nos planteamos que una de las primeras infraestructuras del Polígono Agroalimentario sea una lonja, en la que, tanto a través de la presencia física de compradores como con la utilización de las últimas tecnologías, se puedan poner en la red de distribución el producto que recojan nuestros agricultores”, señala Morán.

Asimismo, de cara a convertir este espacio agroalimentario en un referente de buenas prácticas, desde la candidatura que encabeza Eduardo Morán se aspira a que el Polígono Agroalimentario cuente con las máximas valoraciones de cara a convertirse en un referente nacional tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental como energética. “En este sentido, nos gustaría contar con el apoyo y el asesoramiento de un ente que para nosotros debe ser de referencia en la comarca del Bierzo y en todo el país, como es la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden)”. pretende el candidato.

En paralelo al desarrollo de este proyecto, desde el equipo de Eduardo Morán se pretende desarrollar la marca “CIVI” como “marchamo de calidad de todos los productos que se comercialicen en esta zona agroalimentaria. Que el consumidor final tenga claro que el producto que lleve esta etiqueta superará sus máximas exigencias en materia de calidad”, señala Morán. Para ello, desde la candidatura socialista se apuesta por redoblar la colaboración que en estos momentos se mantiene con la Universidad de León.

Por último, como una vertiente más del proyecto, desde la candidatura socialista se pretende que esta zona agroalimentaria promueva el aprovechamiento de los terrenos comunales de los distintos pueblos del municipio que en estos momentos están baldíos. “Lo primero es ofrecer estos terrenos a los vecinos que tengan alguna inquietud en materia de agroalimentación, para que puedan desarrollar en ellos sus proyectos. Es más, no pretendemos dejarlos solos, sino que les pediremos que nos presenten sus iniciativas y les ayudaremos a buscar asesoramiento sobre su viabilidad, o incluso promoveremos el asociacionismo o el cooperativismo si algunos proyectos resultasen complementarios. Sobre las zonas que no despierten el interés de nuestros vecinos no descartamos que pueda ser el propio ayuntamiento o la junta vecinal la que realice algún tipo de iniciativa agrícola”, señala el candidato a la alcaldía de Camponaraya, Eduardo Morán.