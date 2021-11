La edil expulsada del PP en Priaranza del Bierzo denuncia presiones por no apoyar una moción de censura

La concejal del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo Eva Cruz Álvarez, contra la que el PP de León tramita un expediente de expulsión por “manifiesta deslealtad”, denunció haber sido víctima de “presiones, que en ocasiones se tornaron insultos y descalificaciones” por su negativa a apoyar una moción de censura al actual alcalde, el socialista José Reguera, con el apoyo del concejal de Coalición por el Bierzo (CB), David Pacios.

En ese sentido, Álvarez señaló que los planes para llevar a cabo esta moción de censura arrancaron en marzo de este año. Según la edil, “no había ninguna causa política para hacer dicha moción sino únicamente motivos personales de los interesados en alcanzar de nuevo el poder”. Al respecto, Álvarez recordó que el portavoz del PP y exalcalde, José Manuel Blanco, está imputado en una causa por la que se le piden nueve años de inhabilitación y está siendo investigado por otros hechos que continúan en fase de instrucción. “No era el momento adecuado para plantearla”, insistió.

Aunque asegura que recibió presiones para dimitir por parte de la comarcal del PP, la edil defendió su paso al grupo de no adscritos. “Considero que no tengo motivos para irme. No se trata de deslealtad, como dicen, sino de sentido común y sensatez”, subrayó. En esa línea, se comprometió a seguir trabajando por los vecinos del municipio “por encima de siglas y de intereses personales”.