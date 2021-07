Detenidos en Ponferrada dos hermanos por agredir a un vecino y causarle lesiones graves

La Policía Municipal de Ponferrada ha tenido un intenso fin de semana de trabajo. El primer lugar los agentes detuvieron durante el pasado fin de semana a dos hermanos que agredieron a un vecino y le causaron lesiones graves, por las que tuvo que ser trasladado al Hospital del Bierzo de Ponferrada. Además, entre el viernes y el domingo, los agentes también detuvieron a un conductor que arrolló a un ciclista y al que se acusa de varios delitos como conducción temeraria y resistencia a la autoridad, tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol y negarse a someterse a las correspondientes pruebas.

Tras la instrucción de las oportunas diligencias, el detenido se sometió a un juicio rápido. Durante el fin de semana, otro conductor se sometió al mismo trámite también por conducir superando los niveles permitidos de alcoholemia. En total, el municipio fue escenario de tres accidentes de tráfico durante el fin de semana, aunque en dos de ellos no hubo que lamentar heridos.

Por otro lado, los agentes también tuvieron que intervenir en varios incidentes sanitarios por caídas en la vía pública. Uno de los atendidos, un varón que se encontraba inconsciente, tuvo que ser trasladado por los servicios sanitarios al Hospital del Bierzo. Además, la Policía Municipal recogió a una madre y a su hija, después de que la pareja de la primera les impidiera acceder a su domicilio.

En las zonas de ocio, el dispositivo policial se cerró con una denuncia a un local por incumplir su horario de cierre y dos denuncias por botellón. Los agentes sancionaron a dos personas por orinar en la calle y a otra por arrojar basura.

También, se cursaron dos actas de incautación, una por marihuana y la otra por portar un arma blanca. Los agentes también iniciaron los turnos de vigilancia de los montes Pajariel y Castro, dentro del plan de seguridad para el verano.

MEDIDAS COVID-19

Respecto a las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia, los agentes sancionaron a nueve personas por no llevar mascarilla y no respetar la distancia de seguridad. Por su parte, media docena de establecimientos recibieron denuncia por no adoptar las medidas de seguridad correspondientes y dos clientes fueron sancionados por fumar en una terraza.