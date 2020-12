6 denuncias por no llevar mascarilla y 5 por saltarse el toque de queda en el puente de Navidad en Ponferrada

La Policía Municipal de Ponferrada ha impuesto durante el pasado fin de semana de Navidad un total de seis denuncias por no llevar mascarilla al aire libre o no respetar la distancia de seguridad y cinco por no respetar el toque de queda que limita la libertad de circulación en horario nocturno. Además, los efectivos policiales denunciaron a dos establecimientos, uno de ellos por superar el aforo permitido y el otro por ejercer una actividad distinta a la autorizada.

En cuanto al tráfico, entre el viernes y el domingo sólo se registró un accidente de circulación, sin heridos de gravedad. Los agentes también tramitaron las diligencias para la celebración de tres juicios rápidos contra conductores acusados de presuntos delitos contra la seguridad vial, dos de ellos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y el tercero por conducción temeraria.

Para terminar, los agentes también cursaron una denuncia contra un ciudadano al que sorprendieron orinando en la vía pública.