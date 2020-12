46 denuncias por no llevar mascarilla y 21 por saltarse el toque de queda en Ponferrada en el fin de semana

La Policía Municipal de Ponferrada impuso durante el pasado fin de semana un total de 46 denuncias por no llevar mascarilla obligatoria al aire libre o no respetar la distancia de seguridad y 21 por no respetar el toque de queda que limita la libre circulación en horario nocturno.

Además, los efectivos policiales sancionaron a un establecimiento por superar el aforo permitido y cursaron otras nueve denuncias contra los organizadores de dos fiestas celebradas en domicilios particulares que causaron molestias por ruidos a los vecinos.

En cuanto al tráfico, los agentes instruyeron diligencias para la celebración de un juicio rápido contra un conductor que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y al que se acusa de un presunto delito contra la seguridad vial. En la decena de controles practicados por este motivo entre el viernes y el domingo, sólo un conductor dio resultado positivo.

Por otro lado, un total de 25 conductores fueron detectados a más velocidad de la permitida en los más de 670 controles llevados a cabo durante el fin de semana.

También durante el fin de semana hubo cinco accidentes, aunque sólo en uno de ellos hubo que lamentar heridos de gravedad.