25 denuncias por no llevar mascarilla y 18 por no respetar el toque de queda en Ponferrada en el fin de semana

La Policía Municipal de Ponferrada ha impuesto durante el pasado fin de semana un total de 25 denuncias por no llevar mascarilla al aire o no respetar la distancia de seguridad y 18 más por no respetar el toque de queda que limita la libertad de circulación en horario nocturno. Además, los agentes también denunciaron a los 11 asistentes a dos fiestas celebradas en domicilios particulares, cuyos ruidos provocaron molestias a los vecinos.

En relación a los establecimientos de ocio, entre el viernes y el domingo los efectivos policiales sancionaron a tres locales, uno por incumplir su horario de cierre y otros dos por superar el aforo permitido e incumplir las medidas sanitarias. Los agentes también cursaron cuatro denuncias por botellón.

En cuanto al tráfico, el fin de semana se saldó con cuatro accidentes, todos ellos sin heridos. Un conductor se enfrentó a un juicio rápido acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso, bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de manera temeraria. Otro conductor se sometió al mismo procedimiento por conducir también bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Por otro lado, los agentes también participaron en los dispositivos que atendieron cerca de un centenar de avisos de fuga de agua por reventones provocadas por la helada en domicilios y establecimientos.