Defendidos en Ponferrada los primeros TFM del Máster de Viticultura y Enología

Los tres primeros trabajos de fin de máster (TFM) de alumnos de la primera promoción del Máster de Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas que se imparte en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), fueron defendidos con éxito la semana pasada en el salón de actos del campus. Se trata de la primera convocatoria para los alumnos que cursaron el máster en 2019, y fueron tres los TFM presentados (en mayo tendrá lugar la segunda, a la que acudirán el resto de los titulados).

El jurado que valoró los TFM estuvo integrado por Victoriano Marcelo Gabella, Enoc Sanz Ablanedo y María Montserrat González Raurich, que valoró positivamente los tres trabajos que fueron presentados, dos centrados en la ‘Viticultura de Precisión’, y el otro en la ‘Microbiología Enológica’. Los títulos, autores y contenidos se relacionan seguidamente:

- ‘Creación de un sistema de información geográfica para los viñedos de Pago de los Abuelos, S. L.’. El autor fue José Cervera Bielsa, bajo la dirección de José Ramón Rodríguez Pérez y Ana Belén González Fernández, que elaboró una base de datos georreferenciada de las parcelas de ‘Pago de los Abuelos, S. L.¡ las cuales se localizan en el municipio del Puente de Domingo Flórez.

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de plataformas de datos espaciales, así como de muestreos en campo para posteriormente ser tratados con Sistemas de Información Geográfica (SIF) y, con ello, establecer una serie de similitudes y diferencias entre los viñedos con las que analizar su capacidad para la producción de uva de calidad. Durante el estudio también se recopilaron datos acerca de la maduración de las uvas para luego enlazar estos análisis con el estudio territorial de cada parcela

Los resultados indican que los viñedos más expuestos por orientación y pendiente son los que maduran más rápidamente, lo cual debe tenerse en cuenta para la determinación de la fecha de vendimia.

- ‘Estudio del uso de lavaduras no -Saccharomyces en la elaboración del vino albariño’. El trabajo fue realizado por David Ledo Varela, con la tutoría de José Manuel Álvarez Pérez, y su objetivo fue el de valorar la idoneidad de una levadura no – Saccharomyces, concretamente Torulaspora delbrueckii, en la elaboración de vino albariño. Para ello se elaboraron dos depósitos de 600L de vino con uva Albariño de la subzona Ribeira do Ulla de la Denominación de Origen Rías Baixas. En uno de ellos se empleó un cultivo mixto secuencial de Torulaspora delbrueckii + Saccharomyces cerevisiae, mientras que en el otro depósito se inoculó únicamente la misma cepa Saccharomyces cerevisiae (fermentación testigo).

Finalizada la fermentación, ambos vinos se clarificaron, filtraron y se procedió a su embotellado. Finalmente, los vinos fueron sometidos a un análisis descriptivo sensorial (cata) por un panel de expertos, concretamente el comité de cata de la DO Valdeorras. Los dos vinos experimentales, junto con un vino Albariño comercial de la cosecha 2019, fueron evaluados empleando la ficha de cata oficial certificada por ENAC.

Ambos vinos experimentales cumplían ampliamente los requisitos de calidad tras los análisis químicos y organolépticos. Sin embargo, el vino elaborado con el inóculo mixto presentó un menor grado alcohólico, menor acidez total y acidez volátil y unos niveles más bajos de ácido málico. Este vino, acorde a las puntuaciones obtenidas y notas de cata, presentó una mayor complejidad aromática, mayor suavidad y cierta sensación de dulzor. Por tanto, el trabajo ha puesto de manifiesto la idoneidad del empleo de cepas no-Saccharomyces seleccionadas para su uso en fermentaciones mixtas con el fin último de mejorar las propiedades organolépticas de los vinos finales y/o minimizar los defectos asociados a los vinos elaborados con una variedad en particular.

- ‘Sistema de información geográfica para la gestión vitivinícola y del cuaderno de explotación de Cantariña, vinos de familia’. Este trabajo realizado por Santiago Ysart Álvarez de Toledo, bajo la tutoría de José Ramón Rodríguez Pérez y Ana Belén González Fernández.

El trabajo partió del planteamiento de que se hace necesario contar con herramientas diversas para el seguimiento, análisis y toma de decisiones, especialmente en la gestión de una viticultura que observe buenas prácticas y criterios de sostenibilidad. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden suponer una herramienta útil que combine análisis espacial de datos georreferenciados y la capacidad de almacenar y clasificar distintas fuentes de información. Según la Legislación vigente en la UE, el agricultor debe registrar información sobre los tratamientos fitosanitarios en el Cuaderno de Explotación. Este trabajo explora la funcionalidad de gestionar conjuntamente toda esta información en un SIG.

Para ello se construyó un SIG sobre la explotación agrícola de la empresa ‘Cantariña Vinos de Familia’, que cultiva 13 ha de viñedo en Villafranca del Bierzo, León, España. Se concibió la estructura adecuada para organizar la información, y también se incorporaron las capas de información gráfica en la que se han combinado capas ráster disponibles y ortofotografías de alta resolución, capturadas ex profeso para este SIG, con capas de información vectorial digitalizadas con el software QGIS.

Por último, se crearon tablas para alojar datos alfanuméricos necesarios para recoger la información de producción y tratamientos fitosanitarios, y se exploró el potencial de gestión del sistema combinando tablas y capas.