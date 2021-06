Csif denuncia nuevamente la situación “extrema” que vive el servicio de Cardiología del Hospital del Bierzo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado de nuevo a través de una nota de prensa la situación “extrema” que vive el servicio de Cardiología del Hospital del Bierzo de Ponferrada, y otras especialidades, incluida la Atención Primaria, “con una falta de previsión por parte de la Consejería de Sanidad en la gestión de un problema que se veía venir”, apuntan desde el sindicato.

Resaltan que “a día de hoy la falta extrema de profesionales en la especialidad de cardiología en el Hospital del Bierzo, se está solucionando con un profesional que acude los lunes y los martes desde el Hospital de León. Los profesionales de cardiología que acudían desde Salamanca, no vienen a Ponferrada desde el 28 de mayo”. Por lo tanto CSIF desmiente que los miércoles, jueves y viernes, estén acudiendo cardiólogos desde Salamanca como se ha dicho en algún medio estos días.

También reflejan que “en esta última semana de junio de 2021 en la que entramos, volverá a estar sola la única cardióloga a tiempo completo del Hospital del Bierzo, que estará solo para atender los pacientes ingresados y para las urgencias que surjan”. Además, señalan que “el lunes y martes acudirá un cardiólogo que viene del Hospital de León, de un total de siete que tenía que haber en el Hospital”.

“Parece que poco les importan a los gestores de la sanidad de Castilla y León, los 130.000 habitantes de la comarca del Bierzo y Laciana, y la población itinerante que especialmente aumenta en estas fechas de verano. Falta voluntad por parte de la Consejería de Sanidad en arreglar los graves problemas de la sanidad en el Bierzo, con unos profesionales agotados y sobrecargados laboralmente por la falta de personal, viendo como día tras día la población se queja a ellos, de la demora, de la gestión en consultas, citas, etc…sin poder hacer más de lo que hacen médicos, enfermeras, tcaes, etc… que trabajan en el Área de Salud del Bierzo”.

Remarca el sindicato Csif que “la situación en el Servicio de Cardiología del Hospital del Bierzo se agrava al quedar solo una cardióloga la mayoría de días, tal y como ocurrirá esta semana, en la que de miércoles a viernes no

habrá consultas de cardiología, ecocardiogramas, y otras pruebas, al tener que ocuparse la única cardióloga de los pacientes ingresados en planta, nuevos ingresos, interconsultas, urgencias que salgan a lo largo de la jornada, etc...”

“Que la única idea que plasme la Gerencia Regional de Salud encima de la mesa, sea “unificar cartera de servicios y videoconferencia” con el Hospital de León, asusta a la gran mayoría de los profesionales del Bierzo. La opinión prácticamente unánime, es que la intención de la Consejería es poco a poco convertir al Hospital del Bierzo en un hospital satélite del Hospital de León, dejándolo poco a poco sin profesionales. Una prueba es que se están citando pacientes de cardiología desde León, para citas en el Hospital del Bierzo, sin saberlo los trabajadores del Bierzo y enterándose por los propios pacientes”.

Resalta Csif que “los propios profesionales dicen que lo que debe primar es una exploración y examen presencial, para realizar un correcto diagnóstico de la enfermedad o lesión que sufre el paciente, y no videoconferencias, a lo que muchos añaden que después de 30-40 años trabajando en el Bierzo como médico, nunca he visto tan mal la sanidad aquí como estamos ahora; en algunos servicios no tenemos ni el 50% de la plantilla…”

“La Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Sanidad está jugando al gato y al ratón. No han gustado a los profesionales ni al sindicato las declaraciones del Gerente Regional de Salud de Castilla y León en el acto del jueves 24 de junio en Ponferrada, donde con respecto a la sanidad en el Bierzo y Laciana, cuando se expresó con gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Los profesionales, en su mayoría médicos de hospital y de Atención Primaria, se han puesto en contacto con esta organización sindical para reflejar su malestar dejando patente que aquí no hay ni gatos blancos ni negros, como mucho gato encerrado; no hay profesionales”.

Por último, el sindicato explica que “falta voluntad por parte de la Consejería de Sanidad por solucionar verdaderamente los problemas de la sanidad en el Bierzo. Falta un plan real para atraer profesionales y evitar que los que ahora trabajan en el Bierzo se vayan”. “Hay muchos profesionales que tienen intención de irse del Bierzo, algunos después de más de 20 años, debido a las condiciones laborales y cada vez mayor sobrecarga. Se necesita que se aporte mayor dotación económica y presupuestaria a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo”.