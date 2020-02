El Consejo del Bierzo reclama a la Junta que la unidad de radioterapia sea un objetivo para este año

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que la unidad de radioterapia comprometida para el área sanitaria berciana sea una realidad antes de finales de año. “Llevamos demasiado tiempo con promesas, si la voluntad es hacerlo no puede ser un objetivo de legislatura, tiene que ser un objetivo de 2020”, aseguró el presidente comarcal. Tras agradecer a Mañueco que haya sido el primer presidente del Ejecutivo autonómico que visita la sede de la institución, Álvarez Courel valoró la “buena disposición” y la “voluntad de trabajo” mostrada por el jefe del Gobierno de la Comunidad durante su visita de hoy a la comarca.

Álvarez Courel espera que la visita que ha realizado Mañueco no haya sido de cortesía, sino que sirva para demostrar la implicación de la Junta para “ayudar a la comarca en la medida de sus necesidades”. Valoró que el nuevo convenio marco que la Junta y el Consejo firmarán “a la mayor brevedad” incluya un incremento en la actual financiación de 1.745.000 euros anuales que la Junta aporta para gastos corrientes y de funcionamiento. Esa cantidad, que servirá de suelo, se actualizará en función del índice con el que se calculan las percepciones que reciben los ayuntamientos procedentes de los tributos del Estado.

En materia de inversiones, a la que se destinan 116.424 euros anuales, la petición del Consejo pasa porque esos gastos no se tengan que justificar cada año sino que se puedan acumular para acometer inversiones de mayor calado, que deberán quedar justificadas antes del último trimestre del mandato. Igualmente, Álvarez Courel pidió al Gobierno autonómico que no justifique como inversiones propias los fondos incluidos en las ayudas a la transición justa. “Queremos que la Junta ponga en marcha inversiones complementarias, fuera de los fondos de transición justa, y no vuelva a disfrazar la inversión del Estado para las cuencas mineras como inversiones de la Comunidad”

De la misma manera, el presidente del Consejo Comarcal confió en contar con la “implicación total” de la Junta en la “defensa a ultranza” del nuevo ramal del Corredor Atlántico de mercancías y de la infraestructura ferroviaria que atraviesa la comarca berciana, con especial atención al cuello de botella en la vía que une la comarca con la meseta a través del puerto del Manzanal.

En cuanto a la nueva sede del Consejo, Álvarez Courel aspiró a “dejar hechos los cimientos” de cara al 30 aniversario que la institución comarcal celebrará el año próximo. En ese sentido, el presidente comarcal valoró que la Junta esté dispuesta a retomar el proyecto de edificio multifuncional en el que tengan cabida todas las administraciones en un sólo inmueble. “Si la Junta abre la puerta de nuevo a ese proyecto, el Consejo no pone pegas, pero pedimos que no sea un brindis al sol, porque no podemos estar más tiempo mareando la perdiz”, explicó.

En el ámbito del turismo, el presidente del Consejo comprometió la “colaboración total y absoluta” de la institución con el proyecto que la consejería de Cultura lleva a cabo en el área de Las Médulas y valoró los primeros pasos dados para la recuperación del antiguo tren minero entre Ponferrada y Villablino como recurso turístico. Además, la Junta también estudiará la posibilidad de aprobar la declaración como fiesta de interés turístico regional para las danzas de Fornela y acelerará la tramitación para que el Parque Micológico del Bierzo pueda estar en funcionamiento de cara a la próxima temporada de recogida de setas.

En materia de Medio Ambiente y aprovechando la presencia junto a Mañueco del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, las peticiones del Consejo apuntan a que la dotación de la institución comarcal en esta materia continúe incrementándose de manera gradual a lo largo de la legislatura hasta volver a alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros que ya se alcanzó antes de la crisis. Con ello, las brigadas de la institución dispondrían de más tiempo a lo largo del año para ejercer tareas de prevención contra el fuego.

Por último, en clave interna de la institución, Álvarez Courel pidió un “esfuerzo extra” para que el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo pueda atender las necesidades de los ayuntamientos y juntas vecinales de la comarca y avanzó un proyecto para coordinar el servicio de empleo y orientación a emprendedores del Consejo con la oferta laboral y formativa de la Fundación Santa Bárbara, a cuyo patronato se estudiará incorporar.