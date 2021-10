El Consejo Comarcal propone la apertura de un museo en las instalaciones de la central térmica de Compostilla

El pleno del Consejo Comarcal del Bierzo ha propuesto la apertura de un museo en las instalaciones de la central térmica de Compostilla. La moción de Coalición por el Bierzo no formaba parte del orden del día, sin embargo su inclusión fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención del consejero no adscrito. La propuesta consiste en solicitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a que exija a Endesa la suspensión del desmantelamiento de dos de los grupos de la central térmica de Cubillos del Sil para convertirlos en un proyecto museístico. La moción presentada por CB recalca que este espacio podría convertirse en “un Guggenheim industrial”. Todos los grupos consideran que sería un importante reclamo turístico y una fuente de ingresos importante para la comarca.

Otra de las mociones destacadas y que obtuvo consenso fue la presentada por el PSOE para exigir a la Junta de Castilla y León la atención presencial en los consultorios y la reapertura de aquellos que permanecen cerrados en el medio rural. Relacionada con este tema, el Partido Popular presentó una moción de urgencia para exigir el impulso y mejora de las nuevas tecnologías en la citación sanitaria y la convocatoria por parte del Gobierno central de un mayor número de plazas MIR. La moción fue aprobada con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Coalición por El Bierzo y el consejero no adscrito, mientras que el PSOE y USE se abstuvieron.

Otra de las mociones del PSOE debatidas en el pleno fue la referida a la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El grupo socialista defiende que las entidades locales deben recibir al menos el 15% de las ayudas y que el reparto se realice con un criterio objetivo. La propuesta recibió el voto positivo de todos los grupos, excepto Ciudadanos, que se abstuvo.

No recibió consenso la moción del grupo socialista para solicitar la retirada de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, si bien todos los grupos coincidieron en la necesidad de que haya una ordenación territorial en Castilla y León. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, de Coalición por el Bierzo y del consejero no adscrito. USE se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en contra. Según el portavoz socialista, Antonio Cuellas, la norma “se hizo deprisa y sin ningún consenso". Por el contrario, para las portavoces del PP y de Ciudadanos, Rosa Luna y Ruth Morales, la Ley mejorará y optimizará la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma.