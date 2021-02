La Concejalía de Igualdad de Ponferrada lanza una campaña para desmontar mitos del amor romántico

La Concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad de Ponferrada, Lorena González, ha presentado este domingo una iniciativa para tratar de deconstruir ciertos mitos sobre el amor basados en expectativas irreales, la violencia y la dependencia emocional.

"Todavía son numerosos los mensajes dañinos que se lanzan en nombre del amor y que se normalizan en las relaciones de pareja. Presentar los celos o el control sobre la otra persona como una consecuencia directa del amor es tan habitual como erróneo. Los celos nacen de la desconfianza, de las inseguridades o de las expectativas propias depositadas en la otra persona y que se perciben como no cumplidas. En ocasiones es tan fuerte la romantización de estas ideas que llegan a ser demandadas como prueba de amor: si no te llama a todas horas es que no le importas, si no siente celos es porque no te quiere de verdad, si no le importa que salgas de fiesta es porque no te valora. Se mitifica la dependencia, el control y la posesión frente al amor y al respeto mutuo".

En este sentido la también portavoz de Podemos en el Consistorio de la capital berciana ha recordado que para un enorme porcentaje de la población es normal sentir celos, revisar el móvil de su pareja, controlar las salidas, el vestuario, las amistades o incluso el entorno laboral de su pareja. “Esto, lejos de mejorar, está aumentando entre la población más joven. Es alarmante la naturalidad con la que se escuchan frases del tipo ‘Quien bien te quiere te hará llorar’, ‘Sin ti no soy nada¡, ‘Morir de amor’, ‘El amor, si es verdadero, lo aguanta todo’, ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Eres todo cuanto quiero/tengo/necesito’. No se trata, ni mucho menos, de renunciar al amor, sino de la necesidad de librarnos de ciertas ideas que hemos normalizado y de trabajar en construir vínculos afectivos sanos. Una relación no debe basarse en renuncias, en la dependencia o en la idea de posesión sino en el respeto, la libertad, la compatibilidad y el bienestar recíproco".

La campaña consiste en una serie de carteles con distintos mensajes que desmontan estos mitos y que podemos encontrar en espacios municipales, calles y en distintos locales y comercios del municipio. "El amor basado en mitos y expectativas irreales conlleva mucho dolor, frustración y culpa. Es generador de violencia psicológica, emocional, social y física. Debemos dejar de fomentar este tipo de fantasías y dar protagonismo al amor libre de estereotipos".

"Lo de la media naranja es otro invento: no somos seres incompletos que necesitemos que otro supla nuestras carencias. El crecimiento personal es una responsabilidad propia. Incluso la RAE define el amor partiendo de la insuficiencia del individuo como si fuese tarea de nuestra pareja proveernos de lo que nos falta. Se considera que una persona sin pareja ha fracasado o aún no ha encontrado a su otra mitad, aunque sea una persona plena, feliz y se pase la vida amando y siendo amada. Todo tiene que ver con las expectativas y la idea preconcebida, encorsetada y utilitarista que nos han vendido sobre el amor como sinónimo de pareja. Como si fuese algo que se debe conseguir o mantener a toda costa, un triunfo frente al fracaso social del divorcio o la soltería. Algo que se necesita y, por tanto, a lo que se tiene derecho y se puede poseer", concluyó González.