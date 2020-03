Comienza la intervención artística en el puente del Centenario

Se ha dado comienzo la intervención artística de las columnas del puente del Centenario, la cual dará paso a la entrada a La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y ofrecerá también un atractivo más para su entorno y la ciudad de Ponferrada. Con esta labor realizada por el artista urbano Asier Vera, se inicia la segunda fase de acondicionamiento que completará la obra ya finalizada del acceso principal y el aparcamiento del Museo.

Asier Vera, cuya obra forma ya parte de la decoración urbana de Ponferrada, realizará dos grafitis de diseño propio. El primero de los diseños personalizados incorporará en el frontal del puente el nombre del Museo y servirá como entrada al mismo. El segundo, también creación personal de Vera, tendrá como temática el Camino de Santiago precisamente en el tramo que recorren los peregrinos a su paso por el Museo. Además, la intervención artística y tematización de las columnas del puente del Centenario incluirá la reproducción de 10 ilustraciones de temática científica y ambiental del ilustrador Fernando Krahn, cuyos originales forman parte del fondo de colección del Museo. En palabras del propio Krahn en una entrevista publicada el 1 de mayo de 1992 en La Vanguardia, “mis dibujos quieren hacer pensar sobre la condición humana”.

Las 10 ilustraciones seleccionadas han sido resultado de la consulta pública abierta a toda la ciudadanía y realizada a finales del año pasado. En total se recibieron 1.661 votos, de los cuales casi un 65% se realizaron a través de la página habilitada en la web www.lafabricadeluz.org y un 35% de manera presencial en la recepción del Museo. Estas ilustraciones, las más votadas de las 24 propuestas, son las que ahora se reproducen y darán la bienvenida a visitantes y caminantes en la margen derecha del río.

EL ENTORNO Y LOS ACCESOS AL MUSEO

La intervención realizada por Asier Vera se comienza una vez concluidas las obras de acceso y aparcamiento a La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Estos accesos se finalizaron a principios de este mes de marzo, en una primera fase que ha servido para urbanizar el entorno de las instalaciones del Museo y dotar de accesos e infraestructuras de aparcamiento comunes a los campos de fútbol Ramón Martínez. En total han sido 25.000 m2 de urbanización las que se han acometido bajo el puente del Centenario y la senda que conduce paralela al río Sil. La zona cuenta actualmente con un aparcamiento para 55 plazas para coches, 2 de ellas reservadas para personas con discapacidad, y 2 plazas para autocares. Además, incluirá un aparcamiento para bicicletas y mobiliario urbano como una fuente de agua potable y bancos.

SOBRE EL AUTOR: FERNANDO KRAHN, ILUSTRADOR

Santiago de Chile, 1935 – Barcelona, 2010

Fernando Krahn inició su carrera como dibujante humorístico en Nueva York en 1961. Allí publicó en revistas como Esquire, The New Yorker, Atlantic Monthly y The Reporter, además de ser autor e ilustrador de más de 40 libros infantiles. Afincado en Sitges desde 1973, su vinculación con el periódico La Vanguardia comienza en 1984 donde publicó centenares de historietas e ilustraciones para artículos de distintas secciones, siendo memorables muchos de sus dibujos para el suplemento dedicado a la Ciencia. Krahn era reconocido por interpretar con gracia y profundidad conceptos abstractos, a veces muy complejos. La Fábrica de Luz. Museo de la Energía cuenta en su fondo de colección con 173 de estas ilustraciones originales, todas ellas vinculadas con la ciencia y el medio ambiente.