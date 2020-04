Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 38 (Tiempo Pascual)

TIEMPO PASCUAL

Si la Pascua de la Antigua Alianza celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, nuestra Pascua, celebra la Resurrección de Cristo y nuestra redención. La Eucaristía es la celebración más importante de esta Pascua. Los días del tiempo Pascual son también los días en los que los apóstoles van aceptando que Jesús realmente resucitó. Las pruebas de estas dudas las tenemos en que ya el propio Domingo de Pascua, dos discípulos huyen de Jerusalén para refugiarse en Emaús. Jesús los alcanza y habla con ellos durante el trayecto; al partir el pan reconocerán que el viajero es Jesús.

…” Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, y lo bendijo, y partiendo lo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron". Lucas 24, 13-35

También el apóstol Tomás, unos días más tarde, sigue sin aceptar la resurrección, se niega a creer sin haber visto, pero cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce por su Señor y Dios Para nosotros, lo importante es la respuesta de Jesús: “¿Porqué me has visto has creído?” “Dichosos los que crean sin haber visto” Juan 20, 24-29. Esto es, nosotros.

Los discípulos pueden comprobar que quien se les aparece es Jesús. En un principio piensan que se trata de un fantasma. Jesús come con ellos para que se convenzan de que no es un fantasma, sino un hombre celestial, con propiedades que no tenía.

Este tiempo Pascual es el momento de vivir las consecuencias de la Pascua, pues así como participamos de la muerte de Cristo por el Bautismo, también participamos de Resurrección, porque el hombre no es un ser para la muerte.

Es pues tiempo de un nuevo estilo de vida. Este nuevo estilo de vida, supone que hemos de vivir para Jesús quien murió y resucitó por nosotros. El tiempo Pascual es parte importante del año litúrgico.

Los encuentros con Jesús y la experiencia Pascual, fueron convenciendo a los discípulos de que realmente Jesús había resucitado y ellos debían ser sus testigos. Este proceso, culminó el día de Pentecostés, responsabilidad de la que también nosotros participamos.

A nosotros que hemos celebrado la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, la Escritura nos invita a: “Buscar y saborear las cosas de lo alto". Colosenses 3, 1-17.