Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 10 ( (In Memoriam)

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro"Chuma. El Valle del Silencio" de al andaluz Miguel Velasco Nevado.

IN MEMORIAM

En recuerdo de todas las víctimas asesinadas por sus parejas o ex parejas, de todos los niños muertos a manos de sus progenitores, de los huérfanos condenados a crecer en hogares rotos por la crueldad de estos criminales que en un alarde de inmensa cobardía imponen su venganza matando a inocentes a los que deberían amar, proteger y cuidar.

No me resigno a" normalizar "el horror, no me resigno a mirar desde la costumbre esta tragedia cuyo “efecto dominó “ se extiende de forma macabra.

No me resigno a cuadrar estas cifras en una fría estadística que cotejar con años anteriores.

En un estado de derecho todos los crímenes deben ser juzgados y merecen el castigo que la ley estime oportuno; pero es labor de todos, de los padres ,de los educadores, de los profesores poner en alza una educación en valores y principios, el respeto, la tolerancia y la igualdad como máximas por las que debe regirse una sociedad civilizada, de los medios de comunicación y me refiero únicamente a aquellos comunicadores que faltos de ética caen en el amarillismo a la hora de tratar estos terribles sucesos, convirtiéndolos en un serial melodramático, procurando así un espectáculo bochornoso. A todos nos compete luchar desde nuestra posición para erradicar esta lacra que azota con crudeza nuestra sociedad. No podemos permanecer impasibles ante el horror.