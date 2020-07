Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 50 (EBAU en tiempos de pandemia)

EBAU EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Indudablemente este ha sido un curso marcado por la pandemia, el estado de alarma y la brecha digital, en el que hemos comprobado que la figura del profesor no es necesaria sino imprescindible, que no hay método capaz de sustituir a las explicaciones de los docentes en el aula, a los esquemas en la pizarra y a los apuntes que marcan la diferencia, porque complementan y mejoran al libro de texto. Que no hay nada comparable a la cercanía de las clases presenciales, la resolución de dudas de forma individualizada y las expertas recomendaciones antes de los temidos exámenes. Que los tijeretazos y los recortes debemos reservarlos para las manualidades y la costura, la enseñanza no admite alfileres, remiendos o pespuntes.

En este escenario rocambolesco motivado por las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, se han enfrentado a primeros de julio un total de 596 alumnos a la famosa EBAU, que yo aún denomino selectividad más familiar y a mi entender también más correcto, porque al fin y a la postre es una prueba de “cribado" o selección, a pesar de las modernas siglas.

Los estudiantes se presentan este año a un proceso aséptico, que nunca lo fue tanto, con los nervios a flor de piel, atemperados por el gel hidroalcohólico y la angustia oculta tras las mascarillas, inidentificables, como clones, decepcionados unos tal vez por las preguntas del examen, felices otros porque Miguel Delibes y Buero Vallejo entraban en sus quinielas.

Cerrado este ciclo, comenzáis una nueva etapa, maravillosa, llena de encanto, en la que probablemente robareis muchas horas al sueño para dedicarlas a vuestro sueño y no faltarán obstáculos que sabréis sortear hábilmente. Merece la pena vivirla. Disfrutadla y aprovechadla al máximo. Os aseguro que el esfuerzo siempre tiene su recompensa.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.