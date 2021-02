Coalición por el Bierzo critica la “falta de sensibilidad de la Junta” con la comarca

Coalición por el Bierzo ha lamentado a través de una nota de prensa “la falta de sensibilidad de la Junta, además de su nula capacidad y gestión” a la hora de tratar “a el Bierzo y Ponferrada, quinta ciudad de la comunidad autónoma”, donde las medidas tomadas para hacer frente al Covid-19 son “insuficientes”, así como “una vergüenza”, ya que “ha desperdigado enfermos bercianos por hospitales a 100, 200 y 300 kilómetros”.

Así lo apuntó la formación en relación a la deriva de enfermos bercianos del Hospital del Bierzo a otros hospitales de Castilla y León debido al colapso de la UCI “por falta de medios y camas” y tras una propuesta de presupuestos “totalmente injustos con el Bierzo, sobre todo desde el punto de vista sanitario”.

Una situación que Coalición por el Bierzo afirmó que “ya no es solo responsabilidad de la Consejera de Sanidad y su nefasto equipo, sino también, y directamente, del propio presidente de la Junta, por no tomar cartas en el asunto y no enmendar a su consejera”.