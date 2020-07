La ciencia será protagonista esta semana en los talleres del Museo de la Energía

La actividad cultural de esta semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se centra principalmente en la ciencia. Comenzará este martes 7 de 12:00 a 12:45 horas con ‘Martes a toda pantalla’. A través de la cuenta de Facebook del Museo (usuario: @museoenergia) y siguiendo las indicaciones del personal de didáctica, los participantes realizarán divertidos experimentos para conocer la tecnología que se esconde en una bombilla. La transmisión se realizará en directo y los asistentes podrán resolver sus dudas en el momento.

A continuación, llega el turno de ‘Ciencia en chanclas’. Dirigidos a público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados, estos talleres son presenciales, gratuitos y cuentan con aforo es limitado, por lo que para participar se requiere inscripción previa llamando al 987400800 ó enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es. El taller del miércoles 8 de 12:00 a 13:00 horas lleva por título ‘A presión’, donde a través de sencillos experimentos los asistentes conocerán qué es, cómo se mide y para qué sirve la presión, una magnitud muy útil para operar las calderas de la térmica. Y el viernes 10 también de 12:00 a 13:00 horas, los inscritos construirán un circuito eléctrico que pondrá luz y sonido a la maqueta de la casa que deberán crear.

El broche final a la semana cultural lo pondrá el cuentacuentos en inglés ‘Storytime. Around the world’ el sábado 11 de 12:00 a 13:00 horas. Esta original actividad, en la que pequeños y mayores compartirán un viaje apasionante narrado en lengua inglesa, será impartida por Kids & Us Ponferrada. El cuentacuentos es gratuito y tiene aforo limitado, por lo que será necesaria la reserva de plaza llamando al 987400800 ó enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es.