El candidato del PP Siro Martínez Fernández, propone una Camponaraya diferente en la que poder y querer vivir

Siro Martínez Fernández, 56 años, el mayor de 6 hermanos, casado con 3 hijos, estudió Físicas en la Universidad de Salamanca y dirige su propia academia de Física y Matemáticas en Ponferrada desde hace casi 25 años. Este es el perfil del nuevo cabeza de lista del Partido Popular en Camponaraya para las próximas elecciones municipales.

El nuevo candidato trabaja en la elaboración de su lista, que ya tiene muy avanzada, y con la que pretende crear un equipo sólido, implicado y preparado para trabajar por el desarrollo del municipio desde una perspectiva diferente, un municipio que tras décadas de gobiernos socialistas, merece una nueva oportunidad. “Si me he decidido a dar este paso es porque creo en las posibilidades de Camponaraya y en la capacidad de sus habitantes para desarrollar nuevos proyectos. Mi compromiso es el de un gobierno municipal que trabaje mano a mano con los vecinos para facilitarles lo que les pertenece por derecho. Tenemos múltiples posibilidades en nuestra mano por las que merece la pena trabajar, pero con opciones basadas en la realidad. No se trata de traer Tesla ni Eurodisney. Luchemos por lo nuestro, oigamos las ideas de nuestros vecinos y no tratemos de engañarlos ni engañarnos”.

Para Siro Martínez “Camponaraya está todavía a tiempo de rescatar su esencia, pero para ello es necesario apostar por el desarrollo sostenible a través del sector productivo por excelencia en el municipio, la agricultura, un sector menospreciado y olvidado por los sucesivos gobiernos municipales durante años”. Para el nuevo candidato popular, “es importante establecer una alianza con los municipios limítrofes de Carracedelo y Ponferrada, cuya apuesta en este sentido es indiscutible, a fin de rescatar el sector agroalimentario de la fatal deriva que viene sufriendo los últimos 30 años de inacción socialista, 30 años de pérdida de valor de las fincas, 30 años de pérdida de oportunidades, que sin embargo siguen esperándonos”.

Y, en esta propuesta del candidato popular, el Polígono Industrial juega indudablemente un papel fundamental, “la creación de nuevos puestos de trabajo en el municipio se consigue potenciando instalación de nuevas empresas, apoyando el autoempleo y promoviendo nuevos sectores productivos, pero para ello es urgentísima la puesta en marcha de un plan de modernización para la superficie industrial que sostiene económicamente Camponaraya. En la era de las nuevas tecnologías es imposible hablar de crecimiento industrial en un polígono que en pleno siglo XXI no dispone de una red de telecomunicaciones digna”.

Siro Martínez ha manifestado que su programa electoral dará también un lugar destacado a las políticas sociales, “en cualquier momento volveremos a escuchar la promesa, repetida cada 4 años desde hace 30, de una residencia de ancianos o un centro de día para el municipio. Es hora de pasar de las promesas a las realidades. Nuestro compromiso con nuestros mayores es firme e irrenunciable”.

Finalmente, el candidato popular se ha referido a los jóvenes, en particular a la necesidad de fomentar el deporte formativo “para que Lidia Valentín no sea la última gran deportista de nuestro municipio”.