Cabañas Raras cancela los actos de la festividad de Santa Ana y no abrirá las piscinas de verano

El Ayuntamiento de Cabañas Raras ha comunica que las actividades organizadas con motivo de las fiestas en honor a Santa Ana patrona del municipio quedan canceladas siguiendo las recomendaciones sanitarias dictadas por la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, desde el consistorio han informado a los vecinos que las piscinas municipales de Cabañas Raras, no abrirán sus puertas en el verano de 2020. “Las dimensiones y aforo de las instalaciones no permiten el uso general de las mismas, por lo que se ha tomado una decisión que, aunque no es la deseada por nadie, responde al sentido común en una situación tan excepcional como esta”, apuntan desde el Consistorio.

Se aprovechará este cierre para realizar obras de mejora en las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento piden disculpas y esperan que “todo pueda volver a la normalidad lo antes posible”.